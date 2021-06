Le doute : Ben Barnes et Julia Ormond en couple dans un thriller à voir à partir de ce 7 juin

La série Le Doute, avec les acteurs Ben Barnes (Westworld) et Julia Ormond (Légendes d'automne) dans la peau de deux amants que 30 ans séparent, arrive ce lundi 7 juin à la télévision.

Créée par la scénariste Marnie Dickens (The Musketeers, Thirteen), cette fiction a été diffusée à l'automne 2019 outre-Manche avant d’arriver en France.

Elle suit Julia, 60 ans, qui vient de divorcer de son mari avec qui elle a eu trois enfants désormais adultes. Un jour, alors qu’elle flâne dans un musée, elle fait la rencontre de Benjamin. Bien que de 30 ans son cadet, ce dernier se met à la séduire. Julia se laisse emporter par le charme du jeune homme, mais leur histoire d’amour ne va pas plaire à ses proches qui vont mettre en doute les motivations de Benjamin. S’intéresse-t-il vraiment à Julia ou bien à son argent ? L’arrivée de Benjamin va troubler l'équilibre fragile de la famille et faire remonter de vieux secrets bien enfouis…

De la comédie au thriller

D’une comédie romantique, la série composée de six épisodes de 52 minutes évolue peu à peu vers le thriller psychologique. Célèbre pour ses rôles dans les films Légendes d’automne, L’étrange histoire de Benjamin Button ou encore Lancelot le premier chevalier, avec Richard Gere, l’actrice britannique Julia Ormond y donne la réplique à Ben Barnes, acteur vu dans Le Monde de Narnia, mais aussi la série Westworld.

Sebastian Armesto (Doctor Who), Jemima Rooper (As If), Archie Renaux (Hanna), ou encore Alex Jennings (The Crown), qui incarne l'ex-époux de l’héroïne, complètent le casting de cette série, à découvrir à partir du lundi 7 juin, à 21h05, sur France 2.