Liés pour la vie : Laetitia Milot a-t-elle été doublée pour les scènes d'équitation ?

Laetitia Milot est la star de «Liés pour la vie», une fiction tirée de son livre dans laquelle elle interprète une cavalière émérite, dont la vie bascule du jour au lendemain. La comédienne confie avoir suivi un entrainement intensif pour les besoins du tournage.

Dans Liés pour la vie, Laetitia Milot incarne Lucie, une cavalière qui, après avoir été renversée par un chauffard, perd l’usage de ses jambes et doit réapprendre à vivre avec son handicap.

L’histoire est inspirée de celle de la cavalière Céline Gerny, qui en 2001, alors âgée de 19 ans, avait fait une chute à cheval qui lui avait causé une fracture de la colonne vertébrale ainsi qu’une lésion de la mœlle épinière. Devenue paraplégique, la jeune femme s’était battue de toutes ses forces pour pouvoir remonter en selle moins de cinq mois après l’accident. Ses efforts incroyables lui avaient valu notamment d’intégrer l'équipe de France de para dressage en 2004.

« J’ai été attirée par elle, par sa résilience, sa force de caractère », confiait il y peu Laetitia Milot à Télé-Loisirs. Pour incarner au mieux son personnage de cavalière, qui après avoir été fauchée par une voiture se retrouve en fauteuil roulant, l’ancienne figure de Plus belle la vie confie avoir dû suivre un entrainement intensif.

De 5 à 6 heures de formation par jour

«Je ne suis pas une cavalière, j'ai dû faire deux promenades à cheval en Camargue dans ma vie. Il a fallu m'apprendre à monter, puis à vaincre la peur de la vitesse, enfin à monter en non valide. Je n'ai pas compté mes heures et je n'ai pas flanché. J'ai écrit ce livre en pensant à la fusion entre le cheval et la cavalière, je voulais la trouver», a-t-elle expliqué au magazine Nous Deux.

En dehors des sauts, qui ont été assurés par une doublure, Laetitia Milot a donc tenu à elle-même tourner les scènes à cheval. « Je suis une débutante. J'avoue que ce n'est pas facile de se retrouver face à un animal de 500kg qui peut vous blesser. D'ailleurs, la production avait prévu une doublure. Je me suis néanmoins fixé l'objectif de faire le moins souvent appel à elle. J'ai beaucoup travaillé, et finalement j'ai tout fait, à part les sauts », a-t-elle révélé à Télé 7 Jours.

«J’ai suivi une formation de 5 à 6 heures par jour pendant un mois, notamment auprès de Mario Luraschi, cascadeur équestre pour le cinéma. C’était un désastre au début, j’avais peur, et puis j’ai fini par apprivoiser les chevaux », dit-elle dans Ouest France.

C’est ensuite l’apprentissage de l’équitation non valide qu’elle a dû appréhender, et ce grâce à un cascadeur devenu lui-même paraplégique après un accident de cascade. « Il m’a raconté ses premiers sentiments quand il est remonté à cheval. Il m’a prêté sa selle, j’en étais très honorée. Il m’a montré comment me servir de mes émotions, faire de petits mouvements, pour diriger un cheval sans les pieds », se souvient-elle encore. J’ai commencé par tomber en arrière car c’est hypersensible, qui plus est le modèle sportif, très léger que j’avais. Il faut prendre le pli de se pencher légèrement pour avancer», détaille celle qui s'amuse aujourd'hui de sa nouvelle dextérité. «Je viens de faire Fort Boyard pour la troisième fois, je peux vous dire qu’après tout ça, j’ai vécu l’expérience différemment ! », a-t-elle confié avec humour.