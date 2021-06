Marvel : Kevin Feige évoque l'influence de «Loki» sur le MCU

Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, a révélé que la série «Loki» - attendue à partir du 9 juin sur Disney+ - aura une influence plus importante sur le MCU que les précédentes fictions sorties sur la plate-forme de streaming.

Dans un entretien accordé au magazine britannique Empire, Kevin Feige a tenu à souligner l’impact de Loki sur l’univers cinématographique de Marvel, qui entre dans la Phase 4 de son développement. Si les séries WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver – diffusées plus tôt cette année – ont contribué à préparer le terrain avec des révélations capitales pour la suite des aventures des héros de Marvel, Loki s’apprête à aller encore plus loin.

«Cela sera extrêmement important. La série aura probablement plus d’impact sur le MCU (Marvel Cinematic Universe) que les précédentes. Ce qui était vrai concernant WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, le sera encore plus pour Loki», affirme Kevin Feige. WandaVision a vu Wanda devenir Scarlett Witch, et Falcon et le Soldat de l’Hiver a permis d’asseoir Sam Wilson dans le rôle de Captain America. De son côté, Loki pourrait offrir une transformation décisive à son personnage principal. «Ce qu’on doit voir, après six heures ou plus, ce sont des personnages qui changent, qui évoluent. Nous ne faisons pas ces séries avec l’idée de ne pas être radical, n’est-ce pas ?», précise Kevin Feige.

Attendue sur Disney+ à partir du 9 juin, Loki verra le Dieu de la Malice se confronter à l’autorité de la TVA (Time Variance Authority, ou Autorité des variations temporelles), et pourrait se révéler être la cause directe des problèmes rencontrés dans le multiverse du MCU (Univers Cinématique Marvel) depuis sa fuite dans Avengers : Endgame à l’aide du Tesseract. Appelé à réparer ses erreurs, Loki ne devrait – encore une fois – n’en faire qu’à sa tête. Pour quelles conséquences ? C’est cela que les fans de Marvel sont impatients de découvrir.