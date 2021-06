Disney+ Star célèbre la diversité à l’occasion du mois des Fiertés

En ce mois de juin synonyme de mois des Fiertés, Disney+ célèbre les différentes orientations et identités de genre en proposant un grand nombre de programmes mettant à l’honneur la communauté LGBTQI +, comme la série «Love, Victor», le court-métrage Pixar «Out», ou encore le documentaire «Pride».

« Tous les ans pendant le mois de juin, et cela depuis près d’un demi-siècle, le monde se pare d’un arc-en-ciel. Les communautés LGBTQI+ célèbrent le mois des fiertés, qui mêle devoir de mémoire envers toutes les personnes discriminées par le passé et celles à qui on continue de nos jours à refuser l’égalité. Valeurs essentielles au sein de l’univers Disney+ Star, le respect de la diversité et l’acceptation de la différence ont inspiré un grand nombre de contenus. Alors à cette occasion, Disney+ se pare à son tour d’un arc-en-ciel à travers une sélection de films, séries, courts métrages et documentaires », annonce la plate-forme.

Pride, Le documentaire événement, disponible le 25 juin

La révolte de Stonewall dans le New-York de Greenwich Village, les ravages du SIDA, les guerres culturelles sur les enjeux de société, sans oublier l’égalité des droits en termes de mariage… Cette série documentaire en six épisodes revient sur les divers combats menés de 1950 aux années 2000, aux Etats-Unis, pour les droits de la communauté LGBTQI+.

Love, Victor, saison 1 (déjà disponible)

Dérivée de la comédie romantique queer de Greg Berlanti «Love, Simon» sortie au cinéma en 2017, et showrunnée par les scénaristes du film eux-mêmes, à savoir Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, «Love Victor» suit Victor Salazar, un jeune latino en provenance du Texas qui vient d’arriver à Atlanta avec sa famille conservatrice, et qui se questionne sur son orientation sexuelle.

Love, Victor, Saison 2, disponible le 18 juin

Victor Salazar (Michael Cimino), le nouvel élève du lycée de Creekwook qui a récemment fait son coming-out, doit maintenant continuer de se découvrir et de s’affirmer.

Boys don't cry (déjà disponible)

Le film de Kimberly Peirce, qui a valu l’Oscar de la meilleure actrice à Hilary Swank en 2000, aborde le sujet de la transidentité. Il est tiré d’un effroyable fait divers, celui du massacre d’un jeune homme transgenre au Nebraska en 1993.

OUT (déjà disponible)

«Out» fait partie d'une mini-série de courts-métrages intitulée «Sparkshorts, projets des artistes Pixar», lancée en 2018. Au début de cette touchante vidéo d’une durée de 9 minutes, un jeune homme emménage avec son petit-ami quand ses parents, qui ignorent qu’il est homosexuel, débarquent à l’improviste pour l’aider à porter ses cartons. Complètement paniqué à l’idée qu’ils découvrent la vérité, il confie son désarroi à son chien qui, par magie, va l’aider à comprendre qu’il n’a en fait rien à cacher…

Parmi les autres programmes disponibles sur Star, le film culte The Rocky Horror Picture Show, Grey’s Anatomy saisons 1 à 16, Glee, saisons 1 à 6 ou encore Desperate Housewives sont à voir.