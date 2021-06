Ed Sheeran : égérie de l'application TikTok, le chanteur va dévoiler un nouveau titre le 25 juin

Devenu l’ambassadeur de l’application de partage de vidéos TikTok, Ed Sheeran prépare son retour sur le devant de la scène, avec un concert exceptionnel pour l’Euro 2020 le 25 juin prochain.

Le chanteur britannique offrira une performance live depuis le stade Ipswic Town FC, lors d’un show co-animé par l’ancienne gloire du football, David Beckham, et qui sera diffusé sur TikTok. Ed Sheeran y jouera ses anciens tubes, évidemment, et en profitera pour dévoiler un nouveau titre. Une bonne nouvelle pour ses fans, après que l’artiste se soit mis quelques temps en retrait pour s’occuper de sa famille (sa fille, Lyra Antartica, est née en septembre 2020).

«Je suis impatient de participer au ‘TikTok UEFA EURO 2020 Show’, en direct de Portman Road. C’est un lieu que j’adore et j’ai hâte d’interpréter les chansons préférées des fans mais aussi, et pour la première fois, mon nouveau titre ! On se voit le 25 juin», a expliqué le chanteur dans un communiqué. Une courte vidéo promotionnelle, en compagnie de David Beckham, accompagne l’annonce.

Selon les révélations du site britannique The Sun au début du mois de juin, Ed Sheeran aurait signé un juteux contrat – dont le montant n’a pas été révélé – avec la plate-forme TikTok pour devenir son ambassadeur. La célèbre application, très populaire chez les jeunes, va ainsi bénéficier de l'aura internationale du chanteur pour continuer à se développer. Pour Ed Sheeran, ce partenariat est le moyen de toucher un nouveau public, et de donner de l’élan à la suite de sa carrière.