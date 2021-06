Le seigneur des anneaux : des catholiques signent une pétition contre toute nudité dans la série

Des fans catholiques du Seigneur des anneaux ont signé une pétition intimant Amazon à bannir toute forme de nudité de son adaptation en série actuellement en tournage.

Sous le slogan « Keep Middle-earth free of nudity », (« préservez la Terre du Milieu de la nudité »), les adhérents du Cathoholic Memes entendraient empêcher les créateurs de la série de « trahir les principes religieux » de l’auteur de la saga littéraire éponyme, alias J.R.R. Tolkien.

« C'était un fervent catholique et sa mémoire n'a pas besoin d'être entachée de nudité gratuite ou même de nudité du tout. Les créations de Tolkien ont toujours été pour la plupart adaptées à la FAMILLE... Qu’elles restent ainsi. », peut-on lire dans leur pétition mise en ligne sur change.org.

Le précédent «Game of Thrones»

Les signataires craignent qu’avec ce nouveau projet d’envergure basé sur un chef d’oeuvre culte de la fantasy, Amazon Prime veuille imiter le style plus violent et cru (mais auréolé de succès) d’un Game of Thrones, en instillant pour cela des scènes sulfureuses qui ne figuraient ni dans les écrits originels, ni dans les films de Peter Jackson.

C’est en fait une note de casting, qui demandait à certains acteurs d’être « à l’aise avec les scènes de nu », ainsi que la présence de Jennifer Ward-Lealand sur le tournage - une coordinatrice d’intimité recrutée pour la gestion et la sécurité des séquences de sexe et/ou dénudées - qui sont à l’origine du courroux.

Pour l’heure, plus de 37 000 personnes ont signé la pétition.