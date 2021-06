Affaire conclue : un miroir acheté 150 euros s'envole à 127.000 euros

Acheté 150 euros et revendu 127.000. C’est l’incroyable record de vente réalisé ce merci 8 juin dans l’émission Affaire conclue, pour un miroir.

Signé de l'artiste française Line Vautrin, ce miroir a en effet explosé le record historique du programme précédemment détenu pour un buste de Napoléon. Coralie, une jeune femme de 31 ans, avait chiné ce miroir dans un vide-grenier pour la modique somme de 150 euros.

Le commissaire-priseur Enora Alix avait confirmé que l’objet avait été façonné par la designeuse française et estimée son prix à 6.000 euros. Une somme déjà considérable pour Coralie qui espérait « en obtenir 3.000 euros ». Mais la jeune femme était encore loin de se douter de ce qui allait se passer en salle des ventes… Les acheteurs Damien, Stéphane et Benoît s’y sont livrés une bataille acharnée jusqu’à atteindre la somme de 127 000 euros.

Les téléspectateurs d’Affaire conclue ont eu du mal à croire ce qu’ils venaient de voir,et ont massivement commenté la vente sur Twitter.

Une meuf sur Affaire Conclue ce soir avait acheté un miroir dans un vide-grenier à 150€ en ignorant sa vraie valeur.





On lui a estimé 6000€





Et on lui a acheté...127 000€





J'aurais fais un AVC à sa place.

— BluishRoseSaphir (@SaphirArdalan) June 8, 2021