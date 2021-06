Cowboy Bebop : les premières images de John Cho dans la peau de Spike Spiegel

La première vidéo montrant une partie du casting de la série «Cowboy Bebop» a rassuré les fans sur le look qu’arborera John Cho dans la peau de Spike Spiegel. Principalement son style capillaire.

Dans cette courte vidéo promotionnelle dévoilée par Netflix, qui confirme au passage la diffusion de la série pour l’automne, il est possible de voir John Cho (Spike Spiegel), Daniella Pineda (Faye Valentine), et Mustafa Shakir (Jet Black), dans leurs costumes respectifs. Et, allez savoir pourquoi, ce sont les cheveux de ce premier qui ont provoqué l’excitation des fans. Ravis de voir le comédien avec une crinière aussi fidèle au personnage du mangas.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed...Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

JOHN CHO’sHAIR OH MY GOD HIS HAIR OH MY GOD





We are all gonna die when this poster drops EEEEEEEEEEE https://t.co/6h53kCaqsS — Sydette Cosmic Gorgon (@Blackamazon) June 8, 2021

L’autre détail important contenu dans cette vidéo est la confirmation que le compositeur de la bande original du manga, Yoko Kanno, s’occupera personnellement de mettre en musique l’adaptation en live-action de Netflix. Après plusieurs mois de retard accumulés en raison de la pandémie mondiale (et la blessure de John Cho sur le tournage), elle sera dévoilée cet automne, à une date qui reste à préciser.

C’est quoi Cowboy Bebop ? C’est un des animes les plus célèbres de ces dernières années, un bijou créé en 1998 par Shin’ichirō Watanabe et écrit par Keiko Nobumoto qui suivait, le temps de 26 épisodes, les aventures d’une bande de chasseurs de primes à travers la galaxie à bord du vaisseau Bebop en 2071.