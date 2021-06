Ed Sheeran, Courteney Cox, Elton John et Brandi Carlile dédient une chanson à Lisa Kudrow

Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’actrice Courteney Cox s’est retrouvée derrière le piano accompagnée des chanteurs Ed Sheeran, Brandi Carlile et Elton John pour une reprise spéciale du tube « Tiny Dancer », dédiée à sa comparse dans Friends Lisa Kudrow.

Le quatuor d’un jour a voulu faire un clin d’oeil à l’épisode 1 de la saison 3 de Friends, dans lequel le personnage de Phoebe, incarné par Kudrow, déclare que la chanson la plus romantique au monde est « celle qu’Elton John a écrite pour le gars de ‘Madame est servie’ ».

En réponse à ce joli cadeau, l’actrice Lisa Kudrow a persisté et signé en « corrigeant » les paroles de «Tiny Dancer», fredonnant une nouvelle fois sa version (en yahourt) : « Hold me close, young Tony Danza » ( «Serre-moi fort, jeune Tony Danza») dans une hilarante vidéo postée sur Instagram.

Une réaction du vrai Tony Danza

«OK Ed Sheeran, Courteney Cox, Brandi Carlile et Elton John, c’était le truc le plus excitant qui soit. C’était tellement bon. Techniquement, c’est 'Hold me close, young Tony Danza', mais ce que vous avez fait était génial aussi», a-t-elle déclaré.

« Je suis honoré », a ensuite réagi sur le réseau social l’authentique acteur de la série « Madame est servie» Tony Danza, visiblement très amusé par cet hommage.