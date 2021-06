Psychodon : une soirée exceptionnelle à l'Olympia à suivre le 12 juin sur C8

La grande soirée «Psychodon : unis face aux maladies psychiques» sera retransmise ce samedi, en direct depuis l’Olympia, sur C8 à 21h05. Elle sera co-animée par Didier Meillerand, fondateur de l'association, et Caroline Ithurbide. Sous le parrainage de Yannick Noah.

De nombreux artistes se sont mobilisés pour cet événement dédié à la santé mentale, et seront présents sur scène pour offrir aux téléspectateurs un grand show caritatif sur la scène mythique de l’Olympia. Toutes les générations seront représentées, avec Julien Clerc, Patrick Bruel, Bénabar, Kendji Girac ou encore Wejdene.

L’émission sera ponctuée de plusieurs reportages sur la recherche, le parcours de soin, l’accompagnement des personnes malades et les actions de préventions. Avec l’objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la dépression, la bipolarité, les addictions ou encore la schizophrénie, et de mettre cet enjeu de santé publique au cœur du débat citoyen.

En deuxième partie de soirée, le Psychodon mettra à l’honneur «ceux qui font bouger les lignes de la santé mentale dans les territoires», dans la continuité de l’appel à projet Psychodon by Ulule. Pas moins de 250 associations ont participé à cette concertation. Parmi eux, cinq lauréats seront désignés et bénéficieront d’un accompagnement renforcé et/ou d’un soutien financier.

Psychodon, en direct à partir de 21h05 le samedi 12 juin sur C8, et disponible en replay sur myCANAL.