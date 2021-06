Gossip Girl : la bande-annonce du reboot enfin dévoilée

La chaîne HBO Max a dévoilé ce jeudi 10 juin la bande-annonce de son reboot de Gossip Girl, fameuse série diffusée entre 2007 et 2012, qu’elle lancera à partir du 8 juillet.

Portée par Blake Lively, Leighton Meester et Penn Badgley, Gossip Girl racontait les tumultueuses aventures de la jeunesse dorée de Manhattan et s'était arrêtée en 2012 au terme de six saisons. « Il y a neuf ans, le site original de Gossip Girl a fermé. Mais après qu'une nouvelle génération de la jeune élite new-yorkaise a pris le contrôle de l'école privée Constance Billard, la célèbre blogueuse réapparaît comme la source numéro un de leurs vies scandaleuses », annonce ce jeudi HBO en légende de la bande-annonce du reboot. Et c'est sur les réseaux sociaux que l’espionne anonyme communiquera désormais ses indiscrétions.

Kristen Bell toujours présente

La voix de la narratrice reste celle de Kristen Bell dont le gimmick « XOXO Gossip Girl » est resté dans les mémoires des fans de la première heure. « Kristen Bell a toujours été et sera toujours la voix de Gossip Girl », ont fait savoir Josh Schwartz et Stephanie Savage, scénaristes sur la série des années 2000, et de retour en tant que co-producteurs exécutifs.

Différent de la série originale, ce reboot débutera quelques années après la conclusion des aventures des personnages de la série originale, et mettra en avant une toute nouvelle bande de jeunes originaires des beaux quartiers de Manhattan.

Le casting sera donc essentiellement composé de jeunes acteurs dont Whitney Peak, Eli Brown, Emily Alyn Lind (Revenge), Jonathan Fernandez, Jordan Alexander, Evan Mock, Thomas Doherty (Descendants 2 et 3, The Lodge), Zión Moreno, Tavi Gevinson (Scream Queens), ou encore Jason Gotay. « Il n’y avait pas beaucoup de diversité dans la première série (…) Donc cette fois-ci, les rôles principaux ne sont pas tous blancs. Il y a beaucoup de contenu ‘queer’ dans la série », a ajouté Josh Schwartz. Côté figures emblématiques de la série originale, il faudra encore patienter pour savoir si elles feront des apparitions.

Le showrunner Joshua Safran, qui avait déjà travaillé sur la série de 2007, ou encore sur Quantico, a de son côté promis un twist inattendu aux fans. En France, la série devrait être prochainement diffusée sur Warner TV. En attendant, il est toujours possible de retrouver les six saisons de la série originale sur Netflix.