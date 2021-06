John Wick 4 : le casting continue de s'étoffer

Prévu pour sortir le 25 mai 2022 au cinéma, «John Wick : Chapitre 4» ne cesse d’étoffer son casting. Après Donnie Yen, Shamier Anderson, ou la popstar nippo-britannique Rina Sawayama, c’est au tour de Bill Skarsgård de rejoindre Keanu Reeves au générique.

Connu pour avoir incarné le clown Pennywise dans Ça et Ça : Chapitre 2, l’acteur suédois de 30 ans pourrait incarner un des vilains dans le 4ème opus de la franchise réalisé par Chad Stahelski, précise le site américain Collider. Mais pour le moment, tout comme le scénario écrit par Shay Hatten et Micheal Finch, aucune information n’a été dévoilée concernant son rôle exact ou la trame de l’histoire.

Une seule chose est certaine : Keanu «Bab Yaga» Reeves va voyager, puisque la production a prévu d’installer ses caméras en France, en Allemagne et au Japon, où doit se dérouler une large partie de l’action. On sait également que l’acteur hongkongais et artiste martial Donnie Yen incarnera un vieil ami de John Wick, partageant avec lui un passé, et des ennemis.

Une série dérivée en préparation

En plus de John Wick : Chapitre 4, la société Lionsgate continue de développer l’univers de la saga sur plusieurs fronts. A commencer par la télévision avec la mise en production d’une série dérivée baptisée The Continental, du nom de l’hôtel tenu par Winston, le personnage incarné par Ian McShane, qui propose – en trois épisodes de 90 minutes – de revenir sur la jeunesse de ce dernier.

«Ce que nous explorons dans The Continental, c'est la jeunesse de Winston et comment lui et sa bande sont entrés en possession de cet hôtel. Voici notre terrain de jeu. Je ne vais pas en dire plus, mais Starz (chaîne de télévision, ndlr) est très intéressée par notre idée, et nous travaillons avec des collaborateurs géniaux», a récemment confié Kevin Beggs, le patron de Lionsgate TV.

Une version féminine de John Wick pourrait également voir le jour dans un avenir plus ou moins proche. Mais ce film centré sur une femme assassin, intitulé Ballerina, et dont l’écriture a été confiée à Shay Hatten et la réalisation à Len Wiseman, reste pour le moment au point mort.