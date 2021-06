MacGruber : Sam Elliott, Laurence Fishburne et Mickey Rourke rejoignent le casting de la série

Développée par la chaîne américaine NBC, à destination de sa plate-forme de streaming Peacock, la série «MacGruber» pourra compter sur la présence des comédiens Sam Elliott, Laurence Fishburne et Mickey Rourke au casting.

Personnage créé pour une parodie de MacGyver dans l’émission Saturday Night Live aux États-Unis, et qui a connu une première adaptation au cinéma en 2010 (qui fut un échec cuisant, ndlr), MacGruber pourra ainsi compter sur le talent de ces trois acteurs de premier plan pour sa déclinaison sur le petit écran.

Sam Elliot, qui incarnera le père de MacGruber, est connu pour son rôle dans A Star is Born, pour lequel il avait reçu une nomination pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, mais aussi les films Tombstone, ou encore The Big Lebowski. Laurence Fishburne est un acteur récurrent de la sitcom Back-ish, et a joué dans Matrix, John Wick, Apocalypse Now ou encore Predators. Mickey Rourke s’est récemment distingué dans les films The Westler – pour lequel il avait reçu une nomination aux Oscars et le prix du meilleur acteur aux Golden Globes – mais aussi Sin City et Iron Man 2.

Un ennemi récurrent

Déclinée en 8 épisodes, MacGruber verra Will Forte reprendre le rôle de cet agent spécial – et tout à fait incompétent – chargé de sauver le monde en utilisant des méthodes peu orthodoxes. Après dix années d’emprisonnement, il tentera de mettre fin aux agissements d’un vieil ennemi, le vilain commandant de brigade Enos Queeth. «Avec le monde entier en ligne de mire, MacGruber, Vicki et Piper doivent courir contre la montre pour vaincre les forces du mal. Mais ils vont découvrir que le mal peut se cacher à l'intérieur», précise le synopsis.

A noter que Kristen Wiig et Ryan Philippe reprendront leurs rôles de Vicki St. Elmo et Dixon Piper – qu’ils incarnaient dans le film – pour la série télévisée. La chaîne américaine NBC n'a pas dévoilé de date de diffusion pour le moment.