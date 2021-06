Mohamed Cheikh décroche le titre de Top chef 2021

Le verdict est tombé hier soir. A l’issue de la finale qui s’est déroulée au Four Seasons Hôtel George V, Mohamed Cheikh a décroché le titre de Top Chef 2021.

Avec 54 % des votes, le jeune homme n’aura cette fois pas joué le Poulidor de la compétition, rôle qu’il a tenu à plusieurs reprises durant le concours. A 28 ans, il remporte cette douzième saison face à Sarah Mainguy, qui n’a pas démérité signant notamment un dessert terre mer résolument audacieux.

A égalité à l’issue du vote des chefs – Paul Pairet et Philippe Etchebest penchant du côté de Sarah et Michel Sarran et Hélène Darroze ayant voté pour Mohamed - les soixante-dix convives de la Croix-Rouge lui ont finalement donné la préférence et le jeune chef a dévoilé une lame acier lors de la cérémonie des couteaux.

«Je n’en reviens pas, je vis un rêve éveillé» a alors exulté le jeune qui au début de sa carrière a dû faire face au racisme. «C’est juste incroyable, c’est beaucoup de joie, beaucoup de fierté» poursuit ce cuisinier au grand cœur avant de remercier les candidats venus lui prêter main forte en cuisine lors de cette finale à l’instar de Pierre et Chloé.

Une deuxième victoire pour Hélène Darroze

En décrochant, le titre de Top chef 2021, Mohamed Cheikh offre par la même occasion sa deuxième victoire d’affilée à Hélène Darroze. La cheffe avait déjà vu son candidat 2020, David Galienne, remporter le concours la saison dernière. Hélène Darroze n’a d’ailleurs pas hésité à taper du poing sur la table hier. Hélène Darroze est en effet sortie de ses gonds en apprenant que Mohamed déléguait la confection d’un élément essentiel de son plat : la sauce.

«Ça me met en colère, sa sauce va marquer sa personnalité, et il la délègue» note la cheffe à l’écran. Et de lâcher fâchée «Tu vas faire ton jus et t’arrête ça !». Un coaching qui a porté ses fruits puisque Mohamed décroche le titre. Une victoire largement saluée cette année par les internautes ravis de voir de Mohamed arriver sur la première marche du podium. Un candidat dont ils ont loué le talent mais aussi la persévérance, la générosité et l'humilité.

Voilà cette année le meilleur et le plus touchant a gagné



Bravo Mohamed !!#TopChef pic.twitter.com/sFxS2kEore — Oneundiscovered (@oneundiscover) June 9, 2021

Fier de Mohamed et de sa victoire. Il a montré de quoi il été capable et il n’a rien lâché. Avec de l’ambition et de la patience voici le résultat. Victoire amplement méritée. Félicitations à Sarah pour la 2ème place #TopChef pic.twitter.com/saiDquKNgT — Rck (@Rck_92) June 9, 2021

Il aura fini deuxième toute la saison mais premier le jour où il le fallait vraiment! #TopChef pic.twitter.com/eFeMi4xS0H — Miss Caliméro (@missCalimero03) June 9, 2021

Outre le prestigieux titre, le jeune homme a par ailleurs décroché un chèque de 54.860 euros.