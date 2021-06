Plus belle la vie : de quoi parlera la première saga estivale du feuilleton ?

Plus Belle la vie lancera prochainement sa toute première «saga de l’été». Cette dernière sera initiée avec un épisode-événement le 30 juin, à 20h20.

Pour la première fois depuis le lancement du feuilleton en 2004, France 3 proposera en juillet et août une saga de l’été tous les soirs. Les téléspectateurs y suivront les aventures de plusieurs personnages phares de la quotidienne. « Tout au long de l'été, vivez les aventures hors normes de Fanny Lorène (Prudence Leroy), Romain Vidal (Simon Erhlacher), Céline Frémont (Rebecca Hampton), Laëtitia Belesta (Caroline Riou), Claude Rochat (Charles Schneider) et Bilal Bailly (Kjel Bennett) », annonce la chaîne.

« Rassemblés pour une croisière à vocation écologique sur les eaux cristallines de la Méditerranée, les participants se découvrent le jour du grand départ. Mais après quelques jours à sillonner et à nettoyer les plages, leur voilier est pris dans une tempête au cœur de la nuit. Naufragés sur une île déserte, seuls — mais le sont-ils vraiment ? —, ils vont devoir apprendre à vivre dans cette nature hostile et, ensemble, ils découvriront secrets et tentations ».