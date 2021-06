Quiz : de quelle histoire incroyable la série est-elle inspirée ?

La série Quiz revient sur l’histoire incroyable de Charles Ingram, candidat de la version britannique du jeu Qui veut gagner des millions, qui avait remporté le million de livres sterling promis au vainqueur après avoir triché.

Les 9 et 10 septembre 2001, le participant avait répondu à toutes les questions mais quelques jours plus tard, la production avait débusqué la supercherie : le candidat était aidé par deux complices présents dans le public, dont son épouse. Leur ruse ? Tousser au moment où l’homme énonçait la bonne réponse. Deux ans plus tard, le couple, qui avait clamé son innocence durant le procès, avait finalement écopé de 18 mois de prison avec sursis, et chaque fraudeur avait été condamné à verser une amende de 15 000 livres (soit 17 000 euros environ).

Cette histoire avait déjà inspiré un documentaire, Major Fraud, ainsi qu’une pièce de théâtre avant de devenir une mini-série. Intitulée Quiz et composée de trois épisodes, cette dernière a réuni près de 10 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion en Angleterre. Elle a été écrite par James Graham et réalisée par le cinéaste Stephen Frears. Matthew Macfayden y joue Charles Ingram, un ex militaire de l'armée britannique, Sian Clifford sa femme Diana, et Michael Sheen le présentateur de l’émission.

D’ores et déjà disponible sur Salto, Quiz sera en outre diffusée le 30 juin sur TF1.

inédit, #Quiz la mini-événement !



Une incroyable tricherie, à découvrir le mercredi 30 juin à partir de 21:05 @TF1 (3 épisodes)





et à 00:05 le doc inédit : "Qui veut gagner des millions : au coeur de l’incroyable soupçon" pic.twitter.com/XGqw904FyL — TF1 Pro (@TF1Pro) June 8, 2021

A noter que la fiction sera ce jour-là suivie du documentaire inédit Qui veut gagner des millions : au cœur de l’incroyable soupçon, qui reviendra sur cette affaire hors du commun.