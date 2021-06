Stranger Things saison 4 : quatre nouvelles recrues au casting

Actuellement en production à Atlanta, la saison 4 de «Stranger Things» vient d’ajouter quatre personnages récurrents à son casting.

La série à succès de Netflix a annoncé l’arrivée des comédiens Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (Queen of the South), et Grace Van Dien (The Village) dans des rôles récurrents dans la saison 4 de Stranger Things.

Amybeth McNulty incarnera Vickie, une nerd cool et bavarde qui va attirer l’attention d’un des héros de la série. « Je suis si excitée de jouer ce personnage. J’ai hâte de rejoindre Hawkins. On se voit dans le monde à l’envers ! », lance la comédienne dans cette vidéo publiée sur Instagram.

Myles Truitt jouera le personnage de Patrick, la star de l’équipe de basketball de la ville d’Hawkins toujours entouré d’amis, et qui mène la grande vie, jusqu’à ce qu’un événement inattendu viennent bouleverser son existence.

Regina Ting Chen incarnera Mme Kelly, une conseillère d’orientation populaire qui s’investie corps et âmes dans son rôle auprès des élèves, surtout ceux qui sont en difficulté. Grace Van Dien sera Chrissy, la cheffe des cheerleaders et la fille la plus populaire du lycée. Mais sous ses apparences de perfection, elle cache un sombre secret.

La saison 4 de Stranger Things est toujours en cours de production après avoir connu de nombreux reports et contretemps en raison de la pandémie mondiale. Aucune date de diffusion n’a été révélée par Netflix pour le moment.