Francis Lalanne nie avoir agressé des journalistes

Cinq jours après son altercation avec des journalistes de Quotidien, Francis Lalanne nie en bloc avoir fait usage de la violence malgré les preuves accablantes qui pèsent contre lui.

Invité de Touche pas à mon Poste sur C8, ce jeudi 10 juin, le chanteur a de nouveau formellement nié avoir agressé les deux hommes. Dévoilées dans l’émission Quotidien, des images d’une interview montraient Francis Lalanne s'approchant avec fureur du caméraman, à qui il aurait «mis une droite». Paul Larrouturou qui posait les questions aurait quant à lui été blessé en tentant de s’interposer.



Ce dernier souffrirait d’une entorse au poignet et son cameraman d’un traumatisme crânien et d’une tendinite post-traumatique. Yann Barthès avait annoncé que l'émission Quotidien avait porté plainte pour agression.

«Je n'ai donné aucun coup ! J'étais à un stand et là les gars arrivent sans me dire bonjour et ils me mettent le micro sous le nez. Je sais ce qu'ils allaient faire de ces images ! Ils emploient des méthodes pour mettre les gens en difficulté», a déclaré Francis Lalanne au micro de Cyril Hanouna, assurant avoir en sa possession des preuves et des témoignages qui corroborent sa version des faits. Il a ensuite lu une lettre «du procureur de la République d’Avignon», qui indiquerait «qu’aucune plainte» de journaliste de Quotidien n’aurait été déposée à son encontre.

"Aucun coup n'a été porté"





Accusé de violences sur des journalistes, Francis Lalanne est décrié depuis plusieurs jours. Il donne sa version des faits dans #TPMP ! pic.twitter.com/3e1TIHZDhp — TPMP (@TPMP) June 10, 2021

Francis Lalanne accuse les deux journalistes d'avoir menti sur leur visite à l'hôpital. «Ils ne sont pas du tout allés à l'UMJ (Unité médico-judiciaire) d'Avignon ! Ils sont restés tranquillement à la fête, ils ont monté toute une espèce de mise en scène où ils sont partis et ensuite revenus. J'ai plein d'images, de photos... On les voit rigoler entre eux, même discuter de ce qu'ils vont faire... (...) Ils ont tout simulé, y compris la peur ! Il n'y avait aucune raison d'avoir peur puisque je n'ai pas levé la main sur eux ! Ça se voit sur les images que je suis à 2 mètres d'eux. Il se foutent de la gueule des gens», a-t-il affirmé, indiquant avoir décidé de porter plainte contre Paul Larrouturou et Paul Bouffard, Bangumi (la société de production de l'émission de Yann Barthès, ainsi que la chaîne TMC qui diffuse l’émission.