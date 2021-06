Musclor : le trailer de la nouvelle série «Masters of the Universe : Revelation» est sorti

Le réalisateur Kevin Smith (Clerks) a dévoilé le trailer et la date de diffusion de son nouveau bébé, une mini-série autour des fameux « Maîtres de l’univers » et Musclor, intitulée «Masters of the Universe : Revelation».

Au son vintage et terriblement entrainant de « Hero » de Bonnie Tyler, Musclor (He-Man en VO), le héros tout en muscles qui a fait rêver tous les gamins des années 1980, fait un retour épique dans cette bande-annonce qui met l’eau à la bouche.

Frissons garantis pour les nostalgiques au moment où il brandit son épée et clame « By the power of Grayskull… » (« Par le pouvoir du Crâne ancestral, que ma force soit toute puissante », comme le gueulaient à tue-tête les petits frenchies en brandissant leur figurine en plastique de chez Mattel).

Un casting voix de haut vol

« Masters of the universe : Revelation » est une suite directe à la série originale. 40 ans après, Eternia est toujours menacée par le terrible Skeletor... Le casting des voix est dingue. Dans la version originale, Mark Hamill prête sa voix à Skeletor, Chris Wood à Musclor, Sarah Michelle Gellar à Teela, Liam Cunningham au Maitre d’Armes et Lana Headey à Evil-Lyn.

La série sera mise en ligne le 23 juillet sur Netflix. Les fans hardcore jetteront aussi leur dévolu sur « Masters of the Universe : Aftershow », soit un talk show de 25 minutes présenté par Kevin Smith, fan de la première heure passionné, qui permettra de revenir en détails sur la série et son univers. « Vos vieux jouets sont intacts les enfants, et nous en avons bien pris soin », a-t-il annoncé avec enthousiasme en dévoilant la bande-annonce sur Twitter.