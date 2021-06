The Artist : tout savoir sur le nouveau talent show de Nagui

Nagui présentera une toute nouvelle émission à la rentrée. Intitulée The Artist, il s'agira d'un télé-crochet qui constitue « une première mondiale », selon l’animateur.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram ce week-end, Nagui a confirmé le retour de son jeu quotidien N'oubliez pas les paroles, et de Taratata, une fois par mois le vendredi soir. Mais il a surtout annoncé le lancement à la rentrée sur France 2 de The Artist, une émission qui veut se différencier des autres programmes du genre, tels que The Voice ou Nouvelle Star.

« L’originalité, c’est même une première mondiale, ce ne seront que des auteurs, compositeurs et interprètes (qui participeront) », annonce ainsi Nagui dans sa vidéo. « Ils vont venir vous proposer des chansons, rentrer dans leur univers, vous proposer des reprises mais aussi des nouveautés, et vous seuls serez les juges, avec des professionnels. Mais vous allez vous confronter à ces professionnels pour juger ces chansons, ces artistes, ces paroles et ces musiques », explique-t-il.

L'émotion avant tout

« C’est follement excitant de créer quelque chose de nouveau. Cette émission va s’appeler ‘The Artist’, parce que c’est ça le nerf de la guerre, c’est trouver l’artiste que l’on aime, les artistes que l’on aime », a-t-il ajouté. « Je vous donnerai ici l’adresse d’une plate-forme où vous allez pouvoir nous laisser des chansons et peut-être être sélectionnés et venir participer », a précisé l’animateur.

Concernant le profil des candidats recherchés, les performances vocales pures ne seront pas un critère de sélection. « Je préfère partir à la recherche d’un Goldman, d’un Cabrel ou d’un Renaud, que d’interprètes, même talentueux, comme Johnny, Céline Dion ou Kendji Girac », a ainsi expliqué Nagui auprès du Parisien.

Le quotidien précise qu’il n’y aura pas de coach dans l'émission. Cependant, trois jurés, dont on ignore encore l’identité, seront là pour donner leur avis. « Je veux des chansons qui nous touchent émotionnellement, en rire, en larmes, en gêne, en choc, en trouble, en érotisme », fait savoir Nagui. Selon les informations d’Europe 1, chaque numéro du télécrochet sera diffusé en direct et en première partie de soirée. Pour l'heure la date de la première n'a pas été révélée.