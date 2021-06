Danièle Evenou se confie sur sa consommation d'alcool pendant le confinement

Invitée de l’émission «Les Grosses Têtes» le 10 juin dernier, Danièle Evenou s’est confiée sur sa consommation d’alcool – qui exige de la modération – pendant le confinement.

Après avoir reçu une suspension de son permis en juin 2019 pour conduite en état d’ébriété, Danièle Evenou, 78 ans, n’a pourtant pas modifié son rapport avec la boisson. La comédienne a même confié en avoir consommé en grande quantité pendant le confinement, au printemps 2020. «Pendant le confinement, moi, il n’y avait pas d’heure !», a-t-elle lâché sur RTL. Quand Christine Bravo lui demande si elle était, comme sa réputation le laisse entendre, «bourrée du soir au matin», Danièle Evenou ne la contredit pas.

Le tentateur «bruit du bouchon»

«Je bois. Mais je me suis mise à boire… Le bruit du bouchon me mettait dans un état. Je n'ai pas de honte à le dire. Je me suis mise à aimer boire toute seule. (…) J’ai bu beaucoup. Tout. Du vin, du champagne», détaille la comédienne dans Les Grosses Têtes. Même ses amies participaient à cette dérive éthylique. « Un jour, même Sophie Garel, qui savait que je n'allais pas bien, m'a fait déposer – parce qu’on me déposait, comme si j’étais un animal étrange - des bouteilles», poursuit-elle, précisant au passage que, en raison de son arthrose, elle utilisait un casse-noix pour déboucher les bouteilles de champagne.

Danièle Evenou est toutefois conscience des dangers que cette consommation d’alcool représente pour sa santé. Et a donc pris le temps de vérifier si elle n’avait pas, comme elle le craignait, un cancer du foie. «Je suis une dingue des prises de sang, j’ai besoin de faire des prises de sang tout le temps», assure-t-elle, avant de préciser que, d’après les résultats de ses analyses, elle s’en «sortait bien».

Si le témoignage de Danièle Evenou pourrait prêter à rire, il est important de rappeler que l’alcoolisme est la seconde cause de mortalité évitable en France.