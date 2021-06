Game of Thrones : Emilia Clarke pointe un nouveau suspect dans l'affaire de la tasse oubliée

Invitée de l’émission digitale theSkimm, Emilia Clarke a répondu à une question concernant la fameuse tasse de café apparue dans un épisode de l’ultime saison 8 de «Game of Thrones».

Une erreur repérée par les fans de la série à l’époque, et qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque, en raison du manque de sérieux que cela supposait de la part de la production de Game of Thrones, dont le dernier chapitre a été vécu majoritairement comme une colossale déception.

«Ce n’est pas Starbucks», commence Emilia Clarke dans cette interview, où elle répond à des questions sous forme de textos. «Je vais le dire une nouvelle fois : ce n’était pas à moi. On t’a vu Dan Weiss», poursuit celle qui incarnait Daenerys Targaryen. C’est donc un des deux showrunners – Dan Weiss et David Bienoff – de la série qu’Emilia Clarke désigne comme le responsable de cette gaffe monumentale (la tasse de café a depuis été effacée numériquement par la chaîne américaine HBO, ndlr).

Ce n’est pas la première fois qu’Emilia Clarke s’exprime sur le sujet, puisqu’en octobre 2019, la comédienne avait nommé Conleth Hill – l’interprète de Varys – comme étant celui qui avait égaré sa tasse de café, alors qu’elle était l’invitée de Jimmy Fallon sur la chaîne américaine NBC. D’autres, comme Sophie Turner (Sansa Stark), avaient accusé Emilia Clarke d’être fautive.

Dans le livre Le feu ne tue pas un dragon, de James Hibberd, Dan Weiss s’était exprimé sur l’affaire de la tasse. Sans dire s’il était responsable, ou non, de sa présence dans la scène. «J’ai vu ce plan des milliers de fois, et nous regardions toujours leurs visages, et comment les images s’enchaînaient les unes après les autres. (…) Toutes les productions ont vécu des moments comme celui-ci. (…) Mais aujourd’hui, les gens peuvent rembobiner immédiatement et se parler en temps réel. Donc une personne a vu la tasse, et puis tout le monde l’a su rapidement après cela», explique-t-il.