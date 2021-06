Insecure, saison 5 : Issa Rae partage son émotion pour le dernier jour de tournage

Issa Rae vient de boucler le tournage de l’ultime saison 5 de sa série «Insecure», dont la diffusion est attendue prochainement sur la chaîne américaine HBO. Un moment d’émotion partagé sur les réseaux sociaux.

Relativement inconnue du grand public lors du lancement de la série en 2016, Issa Rae – qui a co-créé la série avec Larry Wilmore – s’est imposée comme une des artistes les plus talentueuses de sa génération grâce à Insecure, dont l'histoire est centrée sur la vie sentimentale et professionnelle d’Issa, une jeune afro-américaine dont la vie est bouleversée au moment où elle approche de la trentaine. C’est sur Twitter qu’Issa Rae a partagé son émotion avec ses fans lors du dernier jour de tournage.

Today is my last day shooting #InsecureHBO.





Said goodbye to some of my favorite people on Earth, on and off screen, this past week.





Never imagined all the doors this would open. Forever grateful to those who paved the way for us to do us. pic.twitter.com/EUz6IOe85N

— Issa Rae (@IssaRae) June 11, 2021