The Witcher saison 2 : les premières images dévoilées (VIDEO)

La saison 2 de «The Witcher» approche à grand pas. Si le tournage de ce deuxième chapitre a été sérieusement ralenti par la pandémie, la production a pu se conclure en avril dernier. Et les premières images viennent d’être dévoilées.

C’est un maigre teaser de 12 secondes exclusivement consacré au personnage de Ciri (Freya Alla), avec de courts extraits mis bout à bout. «Elle n’est plus perdue dans les bois. Retrouvez Ciri dans la saison 2 de The Witcher», précise le site Netflix Geeked, où la vidéo a été publiée.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Dans les quelques détails à retenir, on peut apercevoir une étoffe avec la marque du royaume de Cintra, signe que Ciri n’a rien oublié de ses origines. On aperçoit également une épée dans un lieu qui ressemble fort à Kaer Morhen, le lieu où se trouve l’école de sorceleurs, et où Ciri devrait être initiée aux maniements des armes.

Bien évidemment, malgré l’impatience des fans, Netflix n’a pas encore donné d’indication concernant la date de mise en ligne de la saison 2 de The Witcher. Il faudra probablement attendre le 9 juillet prochain, et l’organisation de la première édition de la «WitcherCon» organisée par la plate-forme de streaming à destination des mordus de la série, pour en apprendre plus. Même s’il ne faut pas désespérer de découvrir quelques teasers supplémentaires d’ici là.