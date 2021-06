Inside Job : la série animée sur les complotistes présente son casting de voix

La série animée «Inside Job» de Shion Takeushi (Gravity Falls, Disenchantment) et Alex Hirsch pourra compter sur un casting de voix dans lequel figure les noms de Lizzy Caplan, Christian Slater et Clark Duke.

L’annonce a été réalisée dans le cadre de l’ouverture du Festival d’animation d’Annecy. Présentée comme la première série animée pour adulte émanant de Netflix Animation Studio, déclinée en 20 épisodes, Inside Job se présente comme une comédie centrée sur une organisation secrète baptisée Cognito Inc., dont les membres ont la lourde tâche d’exécuter les conspirations mondiales.

Bien évidemment, l’entente entre les collègues de ce bureau secret est loin d’être idéale, et ne manque pas de créer des problèmes dans la réalisation des missions. Qu’il s’agisse des Illuminati ou des Reptiliens, cette série animée s’amuse des théories complotistes les plus répandues, à travers une galerie de personnages haut en couleur.

Ladies & gentlemen, I give you the 1st look at @shhhhhionn’s new Netflix series, #InsideJob! It’s been such a joy getting to produce on this!





WARNING: This show may contain deep state secrets. By watching it you are consenting to having your mind erased at a future date pic.twitter.com/ae9VbhyRFz

— Alex Hirsch (@_AlexHirsch) June 14, 2021