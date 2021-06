Johnny aurait eu 78 ans ce 15 juin : Laeticia entreprend un road trip en sa mémoire

En hommage à Johnny Hallyday, qui aurait eu 78 ans ce 15 juin, Laeticia Hallyday, ses filles, le petit-ami de Jade Michael-Sean et l’ami fidèle de la famille, le prince Emmanuel Philibert de Savoie, ont pris la route à bord d’un mini-van.

Sous le soleil de Californie, la petite équipée - sans Jalil Lespert qui est actuellement en Martinique – a fait quelques pauses dans des endroits chargés de souvenirs, comme au Parker Palm Springs, un hôtel au coeur du désert californien, très apprécié du Taulier, en témoigne cette photo souvenir prise autour de la piscine de l'établissement.

La veuve de Johnny Hallyday a partagé plusieurs clichés de ce « road trip Johnny » sur les réseaux soxiaux.

«Ce n’est pas un jour comme les autres, cela ne l’a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd’hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours», a aussi posté Laeticia, en légende d’une photo en noir et blanc d’elle et de son époux disparu.

La communion de Laeticia avec ses filles Jade et Joy est aussi passée par la plage. «A notre âme, dans notre cœur tous les jours. L'amour gagne toujours. Joyeux anniversaire mon amour», est-il écrit en légende d'une tendre vidéo.

A noter que le 14 septembre prochain, la veuve de 46 ans sera de retour à Paris pour inaugurer la nouvelle esplanade Johnny Hallyday devant l'AccorHotels Arena. Un événement qui sera accompagné d'un concert symphonique hommage intitulé Que je t'aime, auquel Laeticia aurait convié les deux aînés de Johnny, David Hallyday et Laura Smet.

Ce mardi 15 juin est aussi évidemment une journée très spéciale pour eux. Laura Smet a d’ailleurs rendu hommage à son père sur Instagram avec une photo-souvenir. David de son côté a ce jour posté un cliché de lui avec un loup. Une photo en clin d’œil à son père, en sont persuadés les fans de Johnny.