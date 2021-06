Robin des Bois, prince des voleurs : Sean Connery ne devait pas incarner le roi Arthur dans le film

Alors que le film «Robin des bois, prince des voleurs» vient de fêter ses 30 ans, le scénariste et producteur Pen Densham a révélé que Sean Connery a failli ne jamais incarner le roi Arthur à l’écran.

C’est lors d’une table ronde organisée par l'International Screenwriter Association que Pen Densham a expliqué que le comédien John Cleese, ancien membre des Monty Python, était le premier choix de la production pour incarner le souverain à l’écran. Un choix qui risquait de mettre en péril la crédibilité du film, selon lui.

«Je ne pouvais pas accepter cela car j’ai senti que tout le soin, tout l’investissement, tout l’amour, tous les efforts fournis par les comédiens menaçaient de se conclure par une blague», lâche-t-il. Il faut dire que John Cleese avait joué, en 1975, dans le film Sacré Graal avec les Monty Python dans lequel il incarnait Lancelot. Une comédie féroce qui avait rencontré un large succès à l’époque.

Décidé à trouver une solution de repli, Pen Densham a alors demandé à l’agent de Sean Connery si ce dernier accepterait de faire une apparition – qui ne dure qu’une poignée de minutes – dans le film avec Kevin Costner. «Vous pourriez me donner Sean Connery ? On ne peut pas mettre son nom au générique car on ne veut pas que les gens attendent tout le film pour le voir – mais il ne travaillera qu’une journée», se rappelle avoir expliqué Pen Densham à l’agent du comédien écossais.

Sa demande est acceptée, mais pour 1 million de dollars (820.000 euros). Or, la production a déjà largement dépassé son budget. Finalement, un accord sera trouvé avec Sean Connery, qui exigera qu’un don de 250.000 dollars (un peu plus de 206.000 euros) soit réalisé à un hôpital écossais en échange de sa présence à l’écran.