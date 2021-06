(VIDEO) Julien Lepers s'emporte après une question sur Samuel Etienne et «Questions pour un champion»

Invité de l’émission «L’instant de Luxe» sur la chaîne Non Stop People ce mardi 15 juin, Julien Lepers s’est emporté, et a quitté le plateau, au moment de parler de son remplaçant à la tête du jeu télévisé «Questions pour une champion».

Julien Lepers, manifestement encore fâché d’avoir été écarté de la présentation de Questions pour un champion par la direction de France Télévisions en 2016, a commencé par affirmer n’avoir aucun avis à donner à propos de son successeur puisqu’il n’a plus jamais regardé l’émission après son départ.

«Je ne risque pas de te le dire, puisque je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas vocation au masochisme. Je ne suis pas maso, je connais cette émission, j'ai inventé son titre», lance-t-il. Quand Jordan de Luxe lui demande plus de précisions quant à l’utilisation du mot «maso», Julien Lepers semble particulièrement irrité. « Parce que ça me fait mal donc je n'ai pas envie de me faire mal donc je ne regarde pas cette émission», assure-t-il. «Vous ne voulez plus en parler ?», lui demande alors l’animateur, ce qui provoque immédiatement la colère de Julien Lepers, dont la patience est visiblement à bout.

«Tu sais quoi, ça m'énerve ! Ça m'énerve, parce que ça fait trois mille fois qu'on me pose la question ! Alors maintenant, je commence à en avoir marre, et puisque c'est comme ça... J'ai de la patience mais ça a de la limite. Ça s'arrête là, je m'arrête là. Merci beaucoup Jordan de ton invitation. C'est comme ça, j'en ai marre, t'as compris ? À la prochaine fois, merci, au revoir», balance Julien Lepers en quittant le plateau.

L’ancien animateur de Questions pour un champion finira toutefois par revenir, non sans avoir eu la garantie de ne plus entendre parler de son ancienne émission. «Ça ne sert à rien de vous énerver comme ça ! C'est normal que je vous pose cette question !», tente de justifier Jordan de Luxe. «Question suivante», lui répond sèchement Julien Lepers. Ambiance.