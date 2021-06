Hello : Canal+ célèbre les fiertés et la diversité LGBTQ+ avec une programmation cinéma, documentaire et série exceptionnelle

À partir du samedi 19 juin CANAL+, CANAL+CINÉMA et la chaîne digitale HELLO CANAL+, célèbrent les fiertés et la diversité LGBTQ+ avec une programmation cinéma, documentaire et série exceptionnelle.

Une programmation aux couleurs arc en ciel pour « partager la beauté, les passions, l'humour, la profondeur, les combats de personnages incroyables, d'histoires qui nous parlent de notre époque, de ce qui nous unit et de ce qui nous relie les uns aux autres dans toute notre diversité », annonce le groupe.

Sur CANAL+

Samedi 19/06 à 23h15, rendez-vous avec « Faut qu’on parle», d'Arnaud Bonnin et Lyes Houhou. Dans ce documentaire inédit, les deux journalistes donnent la parole à six sportifs français qui évoquent le tabou tenace de l’homosexualité dans le sport, un milieu où l’homophobie règne souvent dans les vestiaires comme dans les tribunes.

A la fin du mois de juin, Canal+ diffusera « Bambi, une nouvelle femme», documentaire inédit de 2021 réalisé par Sébastien Lifshitz (Adolescentes, Les Invisibles) d’après son précédent moyen-métrage « Bambi» sorti en 2013 et consacré à Marie-Pierre Pruvot, l’une des premières femmes trans françaises, qui fut aussi une icône des cabarets parisiens dans les années 1950 et 1960.

Toujours sur Canal+, seront aussi proposés 5 courts-métrages inédits : À toi de jouer !, La proposition, Mauvais genre avec Sohan Pague, un des nouveaux visages de la série de Slash, Dustin, et Shin-mi danse.

Sur CANAL+CINÉMA

Evénement ciné du mois de juin, « Garçon Chiffon » sera diffusé en première exclusivité, suivi d’Été 85 de François Ozon, mais aussi La vie d’Adèle, le film de Kechiche qui a révélé Adèle Exarchopoulos, Danish Girl avec Alicia Vikander, et la fresque bouillonnante sur les combats d’Act Up avec Adèle Haenel, 120 Battements par minute, de Robin Campillo.

Sur HELLO CANAL+

La chaîne digitale exclusivement dédiée aux œuvres et créations LGBTQ+, disponible sur MyCanal, proposera pas moins de 10 films inédits dont :

Le film bolivien Tu me manques, de Rodrigo Bellott, Grand Prix du Jury Festival du film LGBT Outfest Los Angeles.

Le long-métrage italien Mamma+Mamma, de Karole Di Tommaso, Sélection Officielle Festival du film LGBT Chéries Chéris Paris.

Le film Portugais Al Berto, de Vicente Alves do O., Meilleur Film Étranger Festival du Film LGBT FILM OUT San Diego.

Les fans de série ne seront pas en reste, avec un hommage à Russel T Davies et 7 immanquables disponibles en intégrale : la série (cul)te Queer as folk (dans ses versions US et UK), la récente et bouleversante It’s a sin, la percutante Years & Years, mais aussi Bob & Rose, Cucumber, Banana, et la mini-série évènement Man in an orange shirt, encore inédite en France.