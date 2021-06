The Witcher : le film animé «Nightmare of the Wolf» dévoilera des éléments importants de la saison 2

Le film d’animation «Nightmare of the Wolf», inspiré de la série «The Witcher», sera centré sur l’histoire des prédécesseurs de Geralt de Riv. Et contiendra des détails importants de l’intrigue de la saison 2 à venir.

Selon le site américain Variety, The Witcher : Nightmare of the Wolf permettra de revenir sur le parcours de Vesemir – qui apparaîtra dans la saison 2 de The Witcher – et la manière dont son passé a influencé le monde dans lequel vivent les héros de la série. C’est lors d’un panel organisé au Festival international du film d'animation d'Annecy que la créatrice et showrunneuse de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, s’est exprimée sur ce film d’animation où elle figure à la production exécutive.

«Il y a des choses que je voulais découvrir, à propos de ce qu’il faut pour devenir un sorceleur, comment Geralt en est devenu un, où son voyage à commencer et qui était important pour lui», a-t-elle expliqué. «Quand on rencontre Geralt (dans la série, ndlr), il est adulte, il est âgé de 100 ans, et il vit seul depuis très longtemps. Mais on ne peut pas s’empêcher de se demander la manière dont il a été initié aux règles qu’il suit et qu’il s’apprête à transmettre à Ciri», poursuit-elle.

De la collaboration à l'opposition

Et c’est là que l’histoire de Vesemir se révèle primordiale. Avant de prendre Geralt sous son aile, Vesemir était un jeune sorceleur doté d’un fort caractère, qui adorait faire son travail et récolter les bénéfices de tâches que les autres ne voulaient, ou ne pouvaient pas faire. En apparence sans failles, Vesemir va toutefois avoir une crise de conscience quand une nouvelle force menace le continent, l’obligeant à revoir son ordre des priorités et le sens de sa mission. Le film Nightmare of the Wolf explorera également la raison pour laquelle la relation entre les mages et les sorceleurs – qui ont besoin de leur magie pour être «créés» – s’est détériorée au fil du temps, passant d’une collaboration à une opposition féroce.

«Cela va permettre aux fans familiers avec la série de vivre une expérience complètement unique qui, je l’espère, leur donnera le sentiment de découvrir The Witcher pour la première fois», souligne Beau DeMayo, un des scénaristes de la série. Le film animé The Witcher : Nightmare of the Wolf est attendu sur Netflix dans le courant de l’année 2021.