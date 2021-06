Disneyland Paris rouvre enfin ses portes, mais avec un protocole strict

Le grand jour pour les parcs Disney français. Les deux parcs d'attractions rouvrent leurs portes, qui étaient désespérément closes depuis le 29 octobre 2020, au moment du reconfinement.

A partir de ce matin, les visiteurs qui auront pris soin de réserver en avance (pas d'achat sur place) pourront à nouveau déambuler dans les rues de Main Street, qui a reçu pour l'occasion un superbe coup de peinture. En l'état, toutes les attractions (sauf Orbitron à Discoveryland) seront ouvertes, avec même quelques nouveautés. «Buzz Lightyear» a été ainsi repensée et rénovée de fond en comble, notamment au niveau des éclairages. Quant à «Cars Road Trip», située dans les Walt Disney Studios, elle proposera un périple inédit sur le thème du film «Cars». En regardant la vidéo publiée récemment, on peut imaginer qu'une partie du décor du défunt Tram Tour a pu être réutilisée.

Attention cependant, pour cette reprise sous surveillance, les files Fast-Pass et Single Riders, qui permettent de gagner du temps dans les files d'attente, resteront fermées. Même chose pour les spectacles en intérieur, temporairement suspendus pour limiter les rassemblements. De même, les traditionnelles parades n'auront pas lieu pour le moment, afin d'éviter les attroupements.

Pour éviter un trop grand nombre de visiteurs, Disneyland Paris a de toute façon pris soin de limiter l'accès aux parcs. Même si les chiffres ne sont pas officiels, on parle d'une jauge limitée à 30% de la capacité habituelle.

Des personnages à voir un peu partout

Pour compenser ces soucis et mettre de la magie dans les yeux des plus jeunes, les personnages Disney, Star Wars et Marvel seront mis à contribution, plus que jamais.

Une soixantaine d'entre eux seront ainsi présents un peu partout au long de la journée, et notamment aux «Points selfies». A ces endroits, les files d'attente seront limitées et gérées par des cast members spécialement formés. Par ailleurs, des happenings de quelques minutes auront lieu tout au long de la journée, dans les deux parcs. Il faudra donc se montrer attentif pour en profiter.

Des réouvertures progressives pour les hôtels

Concernant les hôtels du resort, la réouverture se fera de manière progressive. A partir d'aujourd'hui, le Newport Bay Club rouvre. Lundi, ce sera au tour du New York - The Art of Marvel, qui a été entièrement repensé, comme le montrent les dernières photos du site.

Les chambres, tout comme le lobby, et les restaurants, n'ont vraiment plus rien à voir avec l'ancien thème (Un hôtel new-yorkais à l'ambiance art déco), ce qui devrait plaire aux fans du MCU, petits ou grands.

Les autres ouvertures seront organisés comme suit : le 1er juillet, l'hôtel Cheyenne rouvrira et il sera suivi, le 13 juillet, par le Disney’s Davy Crockett Ranch. Pas de date en revanche pour le Sequoia Lodge et le Santa Fe. Quant au célèbre Disneyland Hotel, situé au niveau de l'entrée, il reste actuellement fermé pour une grande rénovation.

Après les annonces gouvernementales de mardi dernier, l'ensemble des mesures sanitaires sera sûrement amené à évoluer rapidement, notamment au sujet du port du masque en extérieur. Pour l'instant, le port reste en vigueur à l'intérieur du parc à partir de l'âge de 6 ans. Les prochaines mises à jour seront disponibles sur le site officiel.