«En Famille» : Tout savoir sur la saison 10 qui démarre le 5 juillet

Les le Kervelec seront bientôt de retour avec une saison 10 placée sous le signe d’Internet.

« Au programme de cette nouvelle saison 2.0 : nouveaux boulots, nouveaux amours et réseaux sociaux. Entre les tutos cuisine d’Antoine, les photos de la nouvelle chambre d’hôte de Brigitte, l’appli de rencontres de tata Lucienne ou l’appli de bricolage entre voisins de Jacques, toute la famille Le Kervelec entre dans l’ère du digital, non sans couacs ou situations cocasses », annonce M6, qui entamera la diffusion des nouveaux épisodes le 5 juillet à 20h30.

« Nos personnages vivent avec leur temps et donc aussi à l’ère du numérique. Les téléspectateurs pourront se reconnaître dans ce rapport que nous avons maintenant tous avec le numérique et ce, toutes générations confondues, commente Jean-Luc Périchon, producteur. Brigitte, en éternelle Narcisse, découvrira les joies du ‘like’ et des commentaires positifs sur sa page Instagram. Elle sera même en quête de devenir ‘super host’. Pour Jacques, ce sera le moyen de se sentir de nouveau utile grâce à ses dépannages via l’appli de bricolage entre voisins. Pour Antoine, ce sera l’occasion de promouvoir sa cuisine mais aussi de faire des rencontres. Quant à Annabelle, elle sera le référent 2.0 de la famille, tout le monde la sollicitant pour des conseils ».

Dans les nouveaux épisodes, Antoine se verra proposer le poste de second dans un restaurant étoilé et créera en parallèle sa chaîne de cuisine sur Internet, Marjorie (Jeanne Savary) et Jean-Pierre (Olivier Mag) vont voir débarquer l'ex-femme de ce dernier, Catherine (Gigi Ledron), psychiatre, sexologue de renom, Roxane (Charlie Bruneau Pouilloux) va de son côté devoir emménager avec ses jumeaux chez ses parents à cause d'un dégât des eaux, Chloé va faire un burn out et arrêter la fac de médecine et Sébastien, toujours chez Roxane, va devenir le patron du food truck.

De nouveaux comédiens au casting

L’humoriste Gérémy Crédeville (On n’demande qu’à en rire et au Jamel Comedy Club) interprétera Milo, propriétaire de l’épicerie fine italienne et nouveau petit-ami de Roxane, qui tourne donc la page Kader (Tarek Boudali qui a quitté la série). Bernard Larmande (Navarro) campera René, le petit-ami de Lucienne. Catherine, l’ex de Jean-Pierre et mère de ses enfants, sera incarnée par Gigi Ledron (Dix Pour Cent, Engrenages).

L’été dernier, « En Famille » était la fiction française quotidienne la plus regardée par les FRDA-50 (Femme responsable principale des achats du foyer de moins de 50 ans) et les -50 ans avec 2,7 millions de fidèles en moyenne, rapporte M6 qui précise que le 29 juin 2020, la fiction avait atteint un record d’audience historique avec 3,6 millions de téléspectateurs.

A noter qu’un prime dédié au mariage de Marjorie avec Jean-Pierre sera diffusé prochainement.