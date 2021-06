UFO : J.J. Abrams se penche sur le phénomène des Ovnis dans une série documentaire événement

Le producteur J.J. Abrams et sa société Bad Robot sont à l’origine d'«UFO», une série documentaire sur le phénomène extraterrestre, dont la diffusion débutera le 8 août prochain sur la chaîne américaine Showtime.

Déclinée en quatre épisodes, réalisée par Mark Monroe (Icarus) et Paul Crowder (Riding Giants), UFO se penchera sur la fascination suscitée par les ovnis et la vie extraterrestre, et la manière dont «le gouvernement américain, certaines sociétés privées richissimes, et l’armée sont susceptibles d’utiliser leur influence pour empêcher la vérité d’éclater au grand jour à propos de ces phénomènes extraterrestres, afin de mieux servir leurs intérêts», précise le synopsis.

There's so much we don't know about UFOs and so many questions that have gone unanswered...until now.





From Executive Producer @jjabrams comes #UFO, a 4-part docu-series, premiering on August 8. pic.twitter.com/FMs7PDPbXx — SHOWTIME (@Showtime) June 16, 2021

La série documentaire souhaite notamment revenir sur les théories et/ou événements les plus marquants de ces dernières années, et plus particulièrement l’enquête révélée par le site américain du New York Times en 2017, révélant l’existence d’un programme d’étude des ovnis au Pentagone. UFO présentera différents cas d’observation, ainsi que les témoignages de personnes ayant assistés à ces phénomènes.

«Au fur et à mesure d’une conversation de plus en plus étrange appuyée sur des enquêtes crédibles portant sur des rencontres avec des aliens, UFO posera les questions les plus énigmatiques sur le sujet : Pourquoi croyons-nous ce en quoi nous croyons ? Et quelle est cette vérité qui nous échappe au-delà de ces décennies de mystères ?», poursuit le communiqué.