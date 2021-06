Streaming : ADN élargit son catalogue aux séries franco-belges

Tintin, Titeuf, Lucky Luke, Spirou... Les adaptations animées des BD franco-belge rejoignent cette semaine le catalogue d'ADN. Un moyen pour ce service de streaming, qui fédère déjà les fans d'animation japonaise, de célébrer le cap des 300.000 abonnés. Son directeur Julien Lemoine témoigne de ce succès pour CNEWS, et explique cette volonté d'élargir ses horizons.

Ce ne sont pas moins de 19 nouvelles séries qui viennent enrichir un catalogue déjà conséquent. Tournée vers les animes depuis sa création, Anime Digtal Network réunit déjà plus de 10.000 épisodes et quelques 390 séries et films sur sa plate-forme. L'ajout depuis le 16 juin de séries européennes, et notamment de grands classiques de la BD, montre un virage familial.

Avec ces nouvelles séries qui s’appuient sur de grands succès européens, ADN élargit considérablement son offre et ajoute une nouvelle vision de l’animation, loin du Japon. Pouvez-vous nous expliquer ce choix éditorial ?

Julien Lemoine : «L'animation n'est pas un genre mais un medium, il est donc temps d'offrir à nos audiences une destination pour toutes les animations. Souvent catégorisée, notre objectif est de démontrer que l'animation s'adresse à tous les âges et tous les publics. Mais pas d'inquiétude, l'animation japonaise reste évidemment au centre de nos préoccupations! C'est aussi pour préparer le futur de la plate-forme. En effet, une autre de nos convictions porte sur l'influence de l'animation japonaise sur le reste de l'animation, et plus particulièrement l'animation française. Sur les nouvelles créations, elle est très forte et je suis persuadé que nous allons voir arriver une nouvelle vague de créations originales ou adaptations qui seront très influencées.

J'espère qu'ADN pourra jouer un rôle important dans cette transformation et notamment sur l'animation ado-adulte qui a toujours été boudée par les diffuseurs français, source énorme de frustration pour nombre d'artistes français! Nous faisons d'ailleurs un premier pas en ce sens avec la diffusion de la saison 2 de Roger et ses humains, en septembre prochain, première initiative parmi tant d'autres à venir sur le sujet.»

L’idée est-elle de proposer une offre plus familiale, afin de mieux résister à la concurrence et de fédérer les générations ?

Julien Lemoine : «Pour nous, l'objectif d'une plate-forme, c'est de rassembler les audiences autour de programmes fédérateurs qui nous feront échanger et partager des émotions. Plus encore au sein d'une même famille ! Aujourd'hui, les parents peuvent regarder la même chose que leurs enfants et on compte bien favoriser cela ! J'adore regarder des séries avec mes enfants et encore plus quand je peux leur partager les séries avec lesquelles j'ai grandi. Je ne pense pas être le seul et je ne pense pas que ça se limite à l'animation japonaise. C'est donc en partie pour ça qu'ADN existe.»

L’année 2020 a été très porteuse pour ADN, à mi-chemin de l’année 2021, les bons chiffres se poursuivent-ils ?

Julien Lemoine : «Oui, complètement, nous allons atteindre un nouveau palier dans notre croissance! Nous avons mis 4 ans à atteindre 100 000 abonnés, 1 an et demi à atteindre les 200 000, et maintenant 6 mois pour atteindre les 300 000. C'est exponentiel !»

Dans cette logique, aura-t-on bientôt droit aux dessins-animés produits par, DIC ou bien les droits sont-ils compliqués à acquérir ?

Julien Lemoine : «C'est encore compliqué mais je ne désespère pas ! J'aimerais beaucoup réaliser un documentaire sur Jean Chalopin, ça serait excellent !».