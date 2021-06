Friends : l'interprète de Gunther annonce être atteint d'un cancer de stade 4

James Michael Tyler, qui incarnait Gunther, serveur du Central Perk et amoureux transi de Rachel dans la série culte Friends, a annoncé une bien mauvaise nouvelle : il est atteint d’un cancer de stade 4.

« C’est un cancer à un stade avancé… Il va probablement m’emporter», a-t-il révélé ce lundi 21 juin dans une interview bouleversante pour le Today Show, la matinale de NBC.

Le comédien de 59 ans souffre d’un cancer de la prostate, découvert lors d’un contrôle de routine en 2018. Son état de santé se serait particulièrement dégradé pendant la pandémie de coronavirus. « J’ai raté un examen de contrôle, ce qui n’était pas une bonne chose. Et la maladie a progressé », a-t-il confié. Son cancer aurait désormais atteint les os et la colonne vertébrale, le rendant paraplégique.

Un appel à la prévention

C’est la raison pour laquelle il n’a pas pu se rendre sur le plateau de l’émission retrouvailles de la série Friends, diffusée il y a quelques semaines sur HBO Max (et à voir ce 24 juin sur TF1). « Je voulais y participer et au départ, je devais être au moins sur le plateau avec eux afin de prendre part à ces festivités », a-t-il expliqué avant de poursuivre : « J’étais heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas être physiquement présent et d’intervenir via Zoom parce que je ne voulais pas gâcher l’ambiance du style ‘Oh et au fait, Gunther a un cancer’. »

James Michael Tyler en a profité pour appeler le public à se faire tester afin de détecter au plus vite la maladie, une détection précoce permettant de donner plus de chance de guérison. « Mon objectif l’année dernière était d’atteindre mon 59e anniversaire. J’y suis arrivé. Mon but maintenant est d’aider à sauver au moins une vie », a-t-il conclu.