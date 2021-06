Lego Super Mario : Luigi arrive pour une aventure bien plus amusante

Un an après le lancement de la gamme Lego Super Mario, le petit plombier moustachu poursuit ses aventures. Mais il n'est plus seul puisqu'il sera bientôt rejoint par son petit frère Luigi. L'idée est de proposer une expérience coopérative que CNEWS a pu tester en avant-première.

Prévue pour un lancement en France dès le 1er août prochain, la nouvelle série Lego Super Mario vient renouveler l'expérience de belle manière puisque désormais deux enfants (ou avec leur parent) peuvent s'amuser à se lancer dans des parcours ensemble avec notamment des actions qu'il faudra faire en tandem de manière synchronisée.

Pour les nouveaux venus, la figurine Luigi possède les mêmes fonctions que celle de son grand frère. Les deux italiens moustachus s'affichent en effet comme des figurines connectées qui possèdent leur propre application mobile. Leurs yeux, leurs bouches et leurs ventres sont équipés de petits écrans LCD, tandis qu'un accéléromètre fait office de capteur de mouvements pour valider certains déplacements (saut, cabrioles...). L'objet peut même reconnaître les couleurs des briques sur lesquelles ils sont posés le rouge symbole du feu pouvant les «brûler», le violet symbolisant une boue empoisonnée, le bleu étant l'eau... Enfin, un mini haut-parleur intégré aux figurines diffuse les musiques emblématiques de la série apparue sur NES dans les années 1980.

Les premiers sets Lego Super Mario lancés l'an passé étaient axés autour de la construction d'un niveau en briques où notre héros en salopette doit partir d'un point de départ et rejoindre l'arrivée (symbolisée par un drapeau) dans un temps imparti. Il faut toutefois essayer de relever un maximum de défis à valider en sautant sur de petites cases possédant un code barres. Une aventure solo où les joueurs doivent attendre leur tour pour essayer de gagner le plus de pièces possible et comparer leur score.

L'arrivée de Luigi vient rendre les choses bien plus amusantes à notre sens. En effet, une fois activé les deux frères se reconnaissent et il conviendra à deux joueurs de se lancer ensemble dans l'aventure. Chacun gagne des pièces, cependant sauter sur un ennemi à tour de rôle ou réaliser certaines parties du parcours qui nécessite de se synchroniser font gagner des pièces en bonus. De quoi dépasser ses propres records.

Si les sets commercialisés l'an passé demeurent compatibles avec les deux compères, Lego a également songé à des parcours inédits à construire pour mettre en scène Mario et Luigi. Et c'est tout le sel de ces nouvelles extensions qui offrent à notre sens une bien meilleure expérience. A la manière d'un jeu de plateau évolutif, on va pouvoir réunir toute la famille autour d'une table ou dans une chambre pour créer par exemple un immense niveau de Mario Bros.

Dans les faits, Lego lancera le 1er août des sets qui inviteront par exemple à jouer au jeu du balancier, à casser des briques ensemble pour faire tomber un boss, à se coordonner pour faire tourner un petit moulin... L'expérience étant principalement pensée pour les plus jeunes entre 6 et 10 ans.

Le clou du spectacle de 2021 réside surtout dans le set de la Forteresse Volante de Bowser, inspiré des niveaux du célèbre Super Mario Bros. 3. Entièrement dépliable pour le rendre facile à porter, l'objet recèle de nombreux trésors et un parcours à réaliser en 90 secondes, au lieu des 60 habituels pour les autres sets. Un set annoncé au prix de 99,99 euros.

A l'essai, les nouveaux sets Luigi apportent à l'expérience Lego Super Mario tout ce qui manquait aux premiers sortis l'an passé. La coopération, l'entraide, la synchronisation entre les deux frères dirigés par les enfants se révèle bien plus riche et rapproche le concept d'un véritable jeu de société où les défis deviennent bien plus amusants à partager. Un point qui manquait cruellement aux expériences proposées l'an passé qui donnaient à vivre une aventure solo parfois trop isolée. L'univers Mario s'étend et l'expérience s'enrichit donc. De cette collaboration entre Lego et Nintendo, on attend désormais que La Princesse Peach ou Wario rejoignent la gamme.

Lego Super Mario : pack de démarrage les aventures de Luigi, 59,99 euros, disponible le 1er août.