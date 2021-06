L'hôtel dédié à Marvel a ouvert ses portes à Disneyland Paris

Marvel à tous les étages. Le nouvel hôtel de Disneyland Paris, qui vient d'ouvrir ses portes, met les personnages de comics et leurs auteurs à l'honneur.

Il s'agit du premier établissement de ce type dans le monde. Le lieu s'inspire de l'architecture new-yorkaise, ville de super-héros par excellence, et l'agrémente d'un nombre impressionnant d'oeuvres réalisées par des artistes.

Lors de l'inauguration, le 21 juin, la présidente de Disneyland Paris, Natacha Rafalski a rendu hommage à ces derniers et au projet dans son ensemble, qui permet de plonger les visiteurs «au cœur des histoires Disney et des franchises les plus populaires».

Des murs remplis d'oeuvres Marvel

Avant de prendre possession d'une des 561 chambres, les visiteurs sont tout de suite mis dans le bain, puisque du sol au plafond, le thème héroïque est décliné. Avec des créations de tous horizons, que ce soit des couvertures de comics, des affiches, des illustrations préparatoires de films, des story-boards, des croquis originaux, voire même des costumes de personnages.

A total, 350 parsèment les salles de restaurant, les bars et les couloirs, et 50 sont des exclusivités parisiennes. Parmi les 110 dessinateurs, venus du monde entier, qui ont participé au projet, on trouve de très grands noms.

Des artistes français impliqués

Plusieurs Français ont d'ailleurs travaillé sur ce Disney's Hotel New York - The art of Marvel (le nom officiel, un peu long), tels Olivier Coipel et Stéphanie Hans, tous deux ayant apporté leur propre patte artistique.

Olivier a par exemple imaginé une représentation de Thor tout en puissance, et Stéphanie a quant à elle proposé une fresque réaliste et sidérale de Captain Marvel.

Parmi les autres artistes, tous enthousiastes, on peut citer les jumeaux italiens Van Orton, la Britannique Tula Lotay ou encore ou encore l'Espagnol Carlos Gomez, qui a réalisé une oeuvre monumentale et accueille les visiteurs à leur arrivée. Tous amoureux à la fois de New York et de super-héros, ces créateurs de grand talent trouvent dans cet hôtel Marvel un écrin de choix pour leurs plus belles oeuvres.