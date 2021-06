Steven Spielberg et son studio Amblin Partners signent avec Netflix

Steven Spielberg et son studio Amblin Partners viennent de conclure un accord avec Netflix, comprenant la production de plusieurs films.

Ce contrat permet à laz plate-forme de streaming de s’associer avec un des réalisateurs les plus respectés d’Hollywood, à un moment où la compétition diffuseurs n’a jamais été aussi féroce. Selon de nombreux observateurs, l’association entre Netflix et la société de Steven Spielberg, Amblin Partners (qui reste contractuellement liée à Universal Pictures pour la distribution de ses longs métrages, ndlr), marque un tournant majeur à Hollywood. Le réalisateur a longtemps été critique concernant ce mode de diffusion, qui menaçait selon lui l’existence des salles de cinéma.

Plusieurs films par an

Steven Spielberg avait été soupçonné en 2019 de vouloir empêcher les films de Netflix et des autres plate-formes d’être éligibles pour les Oscars, ce qu’il réfutera par la suite sur le site du New York Times. Tout en continuant de militer pour l’expérience offerte par les salles de cinéma. «Je veux que les spectateurs puissent de divertir selon leurs envies, et la manière qui leur convient. Grand écran, petit écran – ce qui importe pour moi est une histoire de qualité et tout le monde devrait y avoir accès», affirmait-il.

Selon le site américain Variety, l’accord entre Amblin Partners et Netflix comprend la production d’au moins deux films par an pour une durée qui n’a pas été révélée. Il n’est pas exclu que Steven Spielberg lui-même en réalise. Une sortie en salles pourrait être prévue pour certaines productions, à l’instar de ce que la plate-forme de streaming avait proposé avec The Irishman (Martin Scorsese) et Marriage Story (Noah Baumbach).

«Steven est un leader et un visionnaire créatif et, comme pour beaucoup à travers le monde, j’ai grandi avec ses personnages inoubliables et ses histoires qui ont été marquantes, inspirantes, et révélatrices. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’Amblin et nous sommes honorés et excités de participer à ce nouveau chapitre de l’univers cinématographique de Steven», a déclaré le patron de Netflix, Ted Sarandos, dans un communiqué.