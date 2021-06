Voici le signe astrologique qui serait le plus courageux

Le courage est une qualité précieuse dont tous les signes astrologiques ne peuvent pas se vanter. S’il y en a bien un qui peut se le permettre, c’est le Bélier.

Les personnes nées sous ce signe de Feu sont généralement très audacieuses et intrépides, toujours partantes pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont dangereuses.

«il n’a pas peur de prendre des risques»

Premier signe du Zodiaque, «le Bélier fonce tête baissée, il n’a pas peur de prendre des risques», pour lui-même et son entourage. «Mais il n'en a pas toujours conscience, ce n’est que lorsqu’il se casse la figure, qu’il réalise», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

«Il a besoin de se prouver qu’il en est capable, mais aussi de montrer aux autres qu’il peut le faire», poursuit-elle. Autrement dit, si on lui demande «cap ou pas cap», il répondra presque systématiquement «cap».

Passionnés et impulsifs, des caractéristiques propres aux signes associés à l'élément Feu, les Béliers sont capables de relever tous les défis car «ils aiment l’adrénaline, cela les stimule encore plus».

Même devant l’échec, «c’est très difficile de décourager un Bélier», souligne la spécialiste, également «experte en connexion intérieure et relation de couple». Et pour cause. Il est régi par Mars, la planète qui représente la lutte, le combat et la guerre.

militaire, policier, chef d'entreprise...

Sans compter que c’est un signe cardinal, c’est-à-dire qu’il se trouve au début d'une saison, ici le printemps. En astrologie, ce mode correspond au dynamisme, à la force et à l'élan. Côté carrière, il n’est ainsi pas rare que ces natifs exercent un métier relatif à l'armée et aux forces de l'ordre.

Ils sont également faits pour être coach sportif ou athlète de haut niveau. On lui confie aussi des postes de direction, ajoute Nathalie Marcot. Plus globalement, «les Béliers sont attirés par des professions où l'on se dépasse, où il y a des challenges, et surtout, dans lesquelles on ne s'ennuie pas».