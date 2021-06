Game of Thrones : Elizabeth Olsen révèle avoir auditionné pour le rôle de Daenerys Targaryen

Dans un entretien accordé au site américain The Hollywood Reporter, Elizabeth Olsen est revenue sur son audition catastrophique pour incarner le personnage de Daenerys Targaryen dans «Game of Thrones».

La comédienne, qui a incarné le premier rôle dans la série WandaVision sur Disney+, révèle avoir complétement raté son casting pour ce personnage qui sera finalement confié à Emilia Clarke.

«J’ai auditionné pour l’assistant du directeur de casting dans une petite pièce à New York, avec seulement une caméra braquée sur moi, et eux qui me lisaient le script. Je devais faire le monologue de la Khalessi au moment où elle sort des flammes. C’était affreux. Je n’ai pas été rappelée», lance en toute franchise Elizabeth Olsen.

Ce n’est toutefois pas la première fois que la jeune femme de 32 ans évoque cette audition. En 2019, sur la chaîne YouTube de Live with Kelly and Ryan, Elizabeth Olsen avait confié qu’elle avait hésité à arrêter le casting en plein milieu. «J’aurais dû y mettre un terme. Je pense que j’aurais su comment le faire : ‘Je ne pense pas que ça va le faire… idéalement, appelez-moi plus tard pour autre chose’», avait-elle déclaré.