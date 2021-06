Game of Thrones : Nathalie Emmanuel se confie sur ses complexes

Dans un entretien pour le site américain Women’s Health, Nathalie Emmanuel – connue pour avoir incarné le personnage de Missandei dans «Game of Thrones» – s’est confiée sur sa difficulté à accepter son physique. Et comment elle a réussi à inverser la tendance.

La jeune femme de 32 ans révèle avoir souffert pendant des années d’une tendance à l’auto-critique concernant son apparence, mais aussi d’une tendance à toujours se comparer aux autres.

«Vous savez comment Facebook vous montre parfois des photos de vous qui datent de plusieurs années. Une image est apparue sur mon téléphone récemment, et je me suis dit ‘Je suis super bien’. Mais je me suis immédiatement souvenue que, au moment où a été prise cette photo, je trouvais que j’étais en surpoids et je m’imposait une discipline qui n’était pas saine», explique Nathalie Emmanuel à Women's Health.

«On arrive à un point où on se critique en permanence, et on ne se trouve jamais assez parfaite», poursuit-elle. C’est ainsi que la comédienne, en voyant cette photo, a décidé de modifier sa façon de penser et de concevoir l’image qu’elle avait de son physique. «J’ai changé ma manière de faire de l’exercice en me demandant ce que je souhaitais vraiment en retirer», précise-t-elle.

Pour Nathalie Emmanuel, c’est le yoga qui a retenu son suffrage. «Ce que j’aime dans le yoga, c’est qu’il n’y a pas cette pression de la compétition», dit-elle. Elle a découvert cette discipline à l’âge de 18 ans, à un moment où, avoue-t-elle, sa «santé mentale se détériorait».

Conversion au régime vegan

Nathalie Emmanuel est également devenue vegan. Un régime qu’elle a essayé pendant une semaine. Convaincue par les bienfaits que cela lui a apporté, notamment pour son sommeil, elle a continué dans cette voie. «J’ai continué pendant deux semaines, et je sentais que j’avais plus d’énergie. Puis j’ai prolongé pour un mois », raconte-t-elle.

Lors d’une visite chez sa mère au Royaume-Uni, elle s’est laissée tenter par des cookies non-vegan que celle-ci avait préparés. Mais rapidement, elle ne s’est pas sentie bien. Et cela fait maintenant 8 ans qu’elle est convertie au régime vegan.