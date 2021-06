La saison 2 d'«Emily in Paris» recherche des figurants «très fashion»

La production de la série Emily in Paris, dont la saison 2 est actuellement en tournage dans la capitale française, recherche des figurants pour apparaître dans une séquence de défilé de mode.

Le critère pour espérer faire partie des reçus : être «très fashion», précise l’annonce de casting parue ce mardi 22 juin. Le tournage d’une journée est prévu en juillet 2021 à Paris. Les figurants sélectionnés composeront le public d’un «défilé de mode». Un domaine d’importance dans la série où les tenues de l’héroïne, une jeune Américaine fraîchement arrivée à Paris incarnée par Lily Collins, sont scrutées à la loupe et commentées par les fashionistas du monde entier.

Très populaire - la série aurait été visionnée (au moins en partie) par plus de 58 millions d’abonnés Netflix selon les chiffres communiqués par la plate-forme - Emily in Paris avait durant sa première saison été aussi très critiquée pour sa vision pleine de clichés et glamourisée à outrance de Paris.

Un parti pris, a fait savoir le réalisateur Darren Star. «J'ai le sentiment que les critiques ont manqué un peu de sens de l'humour par rapport à la première saison, a déclaré pour Première le créateur. C'était le but, de se moquer des clichés, que ce soit des clichés français et des clichés américains. Mais en même temps, malgré les critiques, Emily in Paris fut la série la plus populaire de Netflix en 2020, dont le public a parlé. Et c'est le public qui m'intéresse».