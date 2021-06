The Witcher saison 2 : un nouveau teaser avec Henry Cavill dévoilé (VIDEO)

Pour patienter avant la saison 2 de «The Witcher», et avant la première édition du «WitcherCon» organisée le 9 juillet, Netflix continue de dévoiler des teasers d’une poignée de secondes. Et après Ciri, c’est Geralt de Riv qui est à l’honneur.

Ce deuxième teaser de 12 secondes permet de retrouver Henry Cavill dans la peau de Geralt de Riv. «Il vous a manqué ? Geralt de Riv est prêt à faire face à sa destinée», précise le compte Twitter Netflix Geeked.

did you miss him? Geralt of Rivia is ready to face his destiny in this new look at @WitcherNetflix Season 2! pic.twitter.com/Zc9Rzq44HR

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 18, 2021