Domino Challenge : tout savoir sur le concours lancé ce 24 juin

Après « Lego Masters », qui avait réuni en moyenne 3,9 millions de téléspectateurs, M6 propose à partir de ce jeudi 24 juin « Domino Challenge ».

Un nouveau concours animé par Stéphane Rotenberg et Issa Doubia, dans lequel six binômes de passionnés de dominos vont s’affronter dans des épreuves aussi complexes que spectaculaires.

Chaque soirée de «Domino Challenge » sera composée d’une épreuve principale rythmée par 2 alertes rouges, et d’un duel dans lequel les 2 binômes les moins convaincants de la soirée s’affronteront pour rester dans la compétition.

Tout au long du jeu, les équipes devront bâtir une œuvre racontant un thème : la fête foraine, la forêt enchantée, le carnaval, le Royaume des jouets...

Les 6 binômes de constructeurs devront proposer « des créations aux structures et lignes complexes ainsi que des réactions en chaîne originales et ingénieuses... Jusqu’à la finale avec une construction monumentale ».

Un champion parmi les jurés

Les épreuves peuvent durer jusqu’à 15 heures. Dans chaque émission, les 2 alertes rouges consistent en 1 mini-challenge qui permet de remporter un avantage et 1 contrainte technique qui aura des conséquences lors de la chute des dominos.

Le programme, tourné dans un gigantesque studio (le plus grand d’Europe), a nécessité 700 000 dominos, soit plus de 7 tonnes. Les oeuvres réalisées seront soumises à un jury composé de Thibault Lesne, un champion de chutes de dominos (en 2020, il a battu le record de France avec 90 361 dominos tombés en cascade), Sophie Ferjani, décoratrice et architecte d'intérieur acolyte de Stéphane Plaza, et Paolo Calia, artiste multi-disciplinaire déjà juré dans l’émission Ma maison est la plus originale de France.

A la clé pour le binôme qui sera jugé le meilleur, une récompense de 20 000 euros.