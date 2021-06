Liaison : Eva Green et Vincent Cassel annoncés au casting d'un thriller franco-anglais

Le tournage de Liaison, un thriller avec Vincent Cassel (Black Swan, Westworld) et Eva Green, (Miss Peregrine et les enfants particuliers) a commencé.

Créée par Virginie Brac (Engrenages), cette production est la première création originale Apple en langue française et anglaise. Il s’agit d’un «thriller contemporain» qui «explore les enjeux et les conséquences dévastatrices des erreurs passées sur notre futur», avec au menu, de la politique, de l’espionnage et une histoire d’amour passionnelle.

Peter Mullan (Ozark), Gérard Lanvin (Marche à l’ombre, Le goût des autres ), Daniel Francis (Once upon a time), Stanislas Merhar (Nettoyage à sec), Philippine Leroy- Beaulieu (Emily in Paris), Laëtitia Eïdo (Fauda), Eriq Ebouaney (Bronx), Bukky Bakray (Rocks) et Thierry Frémont (Dans la tête du tueur) figurent au casting aux côtés d’Eva Green et Vincent Cassel.

A noter que les deux acteurs partageront ces prochains mois une autre actualité, puisqu’ils se donneront aussi la réplique dans le film Les trois mousquetaires, qui devrait sortir en 2023.

Pour l’heure, la date de mise en ligne de la série Liaison sur Apple TV+ n’a pas encore été communiquée.