Prodiges : Faustine Bollaert animera la prochaine édition du concours de talents

Devenue incontournable chez France Télévisions, Faustine Bollaert succède à Marie-Sophie Lacarrau à l’animation du concours de talents «Prodiges».

Faustine Bollaert devient la quatrième animatrice à la tête du célèbre concours de chant, de musique et de danse classique de France 2, après Marianne James (saison 1 à 4), Daphné Bürki (saison 5), et Marie-Sophie Lacarrau (saison 6 et 7) qui officie désormais au journal de 13H de TF1, après le départ de Jean-Pierre Pernaut. Le groupe France Télévisions espère probablement que l’animatrice rencontrera autant de succès qu’avec ses autres rendez-vous, Ça commence aujourd’hui (France 2) et La boîte à secrets (France 3).

Cette nomination a été saluée par Alexandra Redde-Amiel, directrice des variétés et divertissements de France Télévisions. «Nous sommes heureux d’accueillir cette année Faustine Bollaert à la présentation de la 8e saison de Prodiges. Faustine, visage phare de la chaîne, saura avec sa bienveillance créer un lien de confiance avec nos jeunes candidats. Cette complicité sera une aide précieuse pour accompagner nos jeunes artistes à se produire sur scène face au prestigieux jury», a-t-elle réagi.

Diffusée en décembre dernier, la saison 7 de Prodiges avait vu Isabelle Valot, jeune chanteuse de 16 ans, remporter la bourse de 10.000 euros, devant 2.9 millions de téléspectateurs, et un jury composé de la soprano Julie Fuchs, du violoncelliste Gautier Capuçon et de la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla. La saison 8 du concours sera diffusée en 2021, potentiellement à la fin de l’année. Mais pour le moment, aucune date officielle n’a été dévoilée.