Marble Mania, l’incroyable course de billes : Tout savoir sur le jeu qui démarre vendredi 25 juin

Après les Pays-Bas et l'Allemagne, le jeu d’habileté et de chance « Marble Mania, l’incroyable course de billes », débarque en France.

Le concept, signé du créateur de The Voice John de Mol, confirme l’appétit du petit écran pour les jeux d’enfant, boostés par le succès de Lego Masters sur M6, laquelle proposait ce jeudi 24 juin la première de Domino Challenge.

Le principe de Marble Mania

Deux équipes de trois célébrités s’affrontent successivement dans des jeux d’adresse (Penalty, Mini-golf, Montagnes russes…) afin de gagner le plus de billes possibles pour participer aux épreuves de chance, qui mettront leurs nerfs à rude épreuve dans des parcours de billes impressionnants (Une fête foraine, un circuit de formule 1, une jungle…etc). Le but : atteindre la finale et remporter le plus d’argent possible pour l’association caritative de leur choix.

Camille Combal est le maître du jeu. Il est accompagné de Yoann Riou aux commentaires. « Ça va très, très vite », raconte ce dernier au micro d’Europe 1. « Je commente même avec encore plus d'intensité que le foot, parce que ça va encore plus vite que le foot ! », explique-t-il, confiant avoir dû à cause de cela ajouter son commentaire en post-production. « Sur place, je ne pouvais parfois pas voir les billes. Elles sont à quatre mètres de haut, puis elles disparaissent dans des souterrains, elles passent par des grottes... Pour pouvoir commenter et voir ce qui se passait, nous avons commenté une fois de retour à Paris. »

Des équipements monumentaux

Le tournage a eu lieu aux Pays-Bas dans de spectaculaires décors, installés au Sudio Braan dans la banlieue d’Amsterdam. L’immense plateau est divisé en trois parties, raconte Le Parisien. La première accueille « un public de 24 000 personnages à têtes de billes », la deuxième « un circuit parmi la quinzaine disponible sur différentes thématiques », et la dernière, la grande finale avec 6000 billes qui tombent de près de 10 mètres de haut en faisant « un bruit monstre », décrit Camille Combal.

Iris Mittenaere, Ahmed Sylla, Denitsa Ikonomova, Christophe Licata, Chris Marques et Florent Peyre composent les deux premières équipes à se prêter au jeu. « Ils se sont lâchés complètement », s'enthousiasme Camille Combal », qui assure que c’est « à mourir de rire ».

Le premier numéro sera lancé ce vendredi 25 juin à 21h05 sur TF1.