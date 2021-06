Opérée en Afrique du Sud, Charlène de Monaco absente pour ses 10 ans de mariage

Alors que le 1er juillet prochain marquera leurs dix ans de mariage, Charlène et Albert de Monaco ne fêteront pas l’événement ensemble. Retenue en Afrique du Sud depuis janvier après avoir contracté une infection ORL qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, l’ancienne nageuse se dit « attristée » de ne pas pouvoir être près de son époux pour célébrer cet anniversaire.

L’équipe médicale de la princesse lui aurait conseillé de rester en Afrique du Sud en attendant son rétablissement. « Lors d'un voyage sur le continent africain dans le cadre d'une mission de conservation de la faune, la Princesse Charlene a contracté une infection ORL qui ne lui permet pas de voyager », avait-il été indiqué par voie de communiqué.

« Cette année sera la première fois que je ne serai pas avec mon mari pour notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile et cela m'attriste, a déclaré la princesse de Monaco. Cependant, Albert et moi n'avions pas d'autre choix que de suivre les instructions de l'équipe médicale même si c'était extrêmement difficile. Il a été pour moi le soutien le plus incroyable », a confié la maman des jumeaux Jacques et Gabriella. Charlene de Monaco ajoute que ses « conversations quotidiennes » avec ses enfants et le prince Albert « [l'] aident énormément à garder le moral ».

Pour faire taire les rumeurs qui prétendent qu’elle refuserait en fait de regagner le Rocher parce que son couple battrait de l’aile, la princesse a rendu hommage à son époux sur Instagram, en partageant une vidéo qui - de leur rencontre lors du tournoi de natation de Monaco en 2000 à leur mariage en 2011 - retrace leur histoire. « Joyeux anniversaire Albert. Merci pour ces bénédictions que sont nos merveilleux enfants », a écrit Charlène de Monaco en légende.