Crunchyroll fait le plein d'annonces de séries animées pour son festival

Devenu incontournable pour tous les fans d'animes en France, Crunchyroll tient actuellement un festival en ligne gratuit. La plate-forme, qui fédère plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, vient d'annoncer les nouveautés qui seront diffusées en France cet été.

Alors que les trois quarts des jeunes français âgés de 8 à 24 ans déclarent regarder des animes japonais, selon une étude mené en avril dernier par Junior City pour Crunchyroll, ce service de streaming compte capitaliser sur son succès.

Lors d'une conférence de presse donnée durant le festival, Crunchyroll France a fait état de chiffres d'audience records pour certaines séries. A l'instar du phénomène Jujutsu Kaisen, dont les épisodes de la 1ère saison comptabilisent déjà plus de 10 millions de vues. «Il s'agit du meilleur lancement d'une série depuis l'arrivée de Crunchyroll en France en 2014», a ainsi expliqué Olivier Fallaix, directeur du développement marketing chez Crunchyroll. Une série qui complète notamment le top 5 des séries les plus suivies sur la plate-forme, aux côté de Black Clover (n°1), Jojo's Bizarre Adventure (2e) ou encore Docteur Stone.

Bientôt l'intégrale de One Piece

Parmi les annonces faites durant le festival, Crunchyroll vient d'annoncer l'acquisition et la diffusion prochaine de l'arc Dressrosa de One Piece, ce qui permettra d'ajouter les épisodes 630 à 746 de la série aux 629 épisodes déjà disponibles en streaming. «A termes, nous souhaitons proposer l'intégrale de One Piece en VOSTFR», poursuit Olivier Fallaix. Il faut souligner que les aventures du pirate Luffy en manga, qui comptent déjà 98 volumes en France chez Glénat, sont doublées d'une série qui dépasse les 20 saisons et se dirige vers les 1.000 épisodes. Et ce n'est toujours pas fini !

Bleach et My Hero Academia rejoignent le catalogue

Surtout, Crunchyroll va bientôt accueillir les trois premières saisons de My Hero Academia. Le titre remporte déjà un joli succès en librairie chez Ki-oon, mais aussi en streaming sur Netflix et ADN, qui diffuse actuellement la saison 5 de cette série de super-héros.

En outre, Bleach sera également présent dans le courant de l'année avec l'intégrale des saisons 1 à 7. Enfin, la 1ère saison de la série «Moi quand je me réincarne en Slim», profitera d'un doublage intégral en français.

Des séries inédites pour l'été

Parallèlement, Crunchyroll a annoncé l'arrivée de séries inédites qui seront diffusées en simulcast avec le Japon. Celles-ci viendront compléter le catalogue déjà étoffé de 650 séries TV et de plus de 10.000 épisodes proposés.

Parmi les titres phares de cette saison, la plate-forme mise notamment sur Fena : Pirate Princess. Une création originale de Production IG, déjà derrière de nombreuses séries de qualité comme Psycho-Pass. Coproduite par Crunchyroll et Adult Swim, on retrouve l'un des réalisateurs de B. the Beginning (anime sur Netflix) pour une histoire qui mêlera action, aventure et romance. La série arrivera en exclusivité dès juillet.

Autre série très attendue, Peach Boy Riverside, d'Asahi production reviendra sur la légende japonaise de Momotarô (le garçon pêche), où un enfant se disant venu des cieux ira affronter des démons.

Annonce attendue mais qui risque fort d'intéresser les fans du célèbre studio Mappa (Banana Fish, Terror in Resonance, Yasuke...), The Idaten Deities know only peace devrait également largement faire parler de lui cet été avec sa réalisation délirante.

Enfin, «Girlfriend, Girlfriend» devrait s'imposer comme la comédie romantique de l'été sur Crunchyroll. Un titre également publié en manga chez Noeve Grafx.

Le Crunchyroll Festival est accessible ici s'achèvera ce dimanche avec le plein d'annonces pour les éditions mangas et vidéo chez Kazé.