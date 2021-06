The Crown saison 5 : Jonny Lee Miller incarnera le Premier ministre John Major

C’est le comédien Jonny Lee Miller (Elementary) qui incarnera le Premier ministre britannique John Major dans la saison 5 de «The Crown».

Issu du parti Conservateur, John Major a été le chef du gouvernement britannique de 1990 à 1997. Une période qui correspond aux dernières années de la vie de la Princesse Diana. Il avait également été chancelier de l’Échiquier et secrétaire d’État aux Affaires étrangères dans le gouvernement de Margaret Thatcher.

Jonny Lee Miller will play John Major in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/woMcTQtUmb

— The Crown (@TheCrownNetflix) June 25, 2021